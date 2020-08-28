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У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления
Обновлено 08:44 Сегодня Телеграф
Сегодня, 28 августа, именины отмечает Мария (Маша). Имя имеет древнееврейское происхождение, варианты значения - "горькая", "желанная", "безмятежная". Имя Мария - самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса.

Мария - это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария - это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.

Мария достаточно скептичная девушка, критик, имеющий независимый, инновационный взгляд на вещи, поэтому порой ее многие не понимают, и она не очень комфортно ощущает себя среди остальных людей. В любом случае, обладательницы имени Мария - это такие женщины, у которых есть потребность движения и действий, и которые, не колеблясь, поставят под сомнение любой ответ на вопрос, являющимся очевидным для других.

Настроение Марии меняется в зависимости от ее способности к действиям. Свобода для нее является одной из основных ценностей, а также важна для нее, чтобы жить без ограничений. Обладательницы имени Мария не боятся одиночества.

Для Марии важно добиться успеха. Творчество - стихия Марии. Обладательницы имени Мария выбирают себе профессии, кардинально отличающиеся друг от друга. Первый вариант или же выбранная профессия, будет связана со спокойной средой, где нужны исследования, кропотливость, точность, вдумчивость и внимательность. Это работа в домах отдыха, в библиотеках, в научных лабораториях или же одна из финансовых или же технических профессий. Вторым типом будет активная деятельность, предпочтителен выбор мобильных профессий, где нужен нестандартный подход к проблеме. Например, в сфере продаж, рекламы, транспорта или спорта и, возможно, деятельность, связанная с нерациональным или религией и психологией.

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Повзрослевшая Мария излучает вокруг себя тепло, доброту, внимание. Она всегда готова помочь человеку, который попал в беду. В браке верная, но, чтобы отношения с мужчиной были больше теплыми и искренними, необходимо наличие в семье детей. Мария либо становится идеальной домохозяйкой и расцветает в период материнства, либо становится женщиной, которая будет всегда и всем доказывать, что она не такая, какой кажется.

Поздравления с именинами Марии

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

 

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

 

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

 

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

День сегодня словно создан

Для подарков и цветов.

Поздравлять тебя, Мария,

Целый мир уже готов.

 

Я тебе сейчас желаю,

Чтоб исполнились мечты,

Чтоб с удачей и успехом

Шла всегда по жизни ты.

 

Пусть любовь подарит ласку,

Веру, нежность и тепло.

Чтоб жила ты, словно в сказке,

Чтобы в мир несла добро.

Мария, будь всегда светла,

Будь молода и весела,

Будь самой лучшей на планете,

Будь самой доброй ты всегда.

 

Желаю тебе много счастья,

Удачи, денег и любви.

Желаю быть всегда прекрасной,

Желаю много доброты.

 

Пускай сбываются скорее

Все твои смелые мечты,

Пусть трудности любые смело

Преодолеешь просто ты.

Сегодня, дорогая Маша,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете краше,

Лишь для тебя все комплименты!

Пускай блистают твои глазки,

Цветет улыбка на устах!

Пусть дарит мир цветные краски,

А все, что было лишь в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

Поет от счастья пусть душа,

А сердце будет звонко биться,

Ведь жизнь безумно хороша!

Маша, Манечка, Мария,

Чуткий, добрый человек,

Ты любой погоде рада:

За окном хоть дождь, хоть снег.

 

Наша Маша точно знает,

Что не стоит унывать.

Настроение такое

Невозможно потерять.

 

Мы тебе желаем, Маша,

Только преданных друзей.

Будь прекрасной и счастливой.

И меняться ты не смей!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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