Погода: 28 августа похолодает, а на выходных установится жара во всех регионах

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 августа, в Украине значительно похолодает, а на выходных снова вернется жара, существенных осадков не предвидится.

28 августа кратковременные дожди пройдут лишь на северо-востоке страны. Температура воздуха значительно снизится ночью до +11...+13°, днем +22...+24°.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

На западе сухо, малооблачная погода ожидается во всех регионах. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21...+23°. в Карпатском регионе днем +23...+25°.

На севере страны местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +20...+22°.

Прогноз погоды на 28 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке страны в Харькове, Донецке и Луганске пройдут дожди, в остальных регионах малооблачная погода. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +23...+25°.

В центре ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +23...+25°.

На юге страны и в Крыму солнечная погода, установится жара. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +26...+28°.

Погода в Киеве

В столице в пятницу синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды в Киеве на 28 августа фото: meteo.gov.ua

29 и 30 августа в Украине существенно потеплеет, днем прогнозируют летнюю жару до +30...+32°. Осадки ожидаются лишь в западном регионе.

Прогноз погоды на 29 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 августа фото: meteo.gov.ua

31 августа на западе пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +30...+32°.

Прогноз погоды на 31 августа фото: meteo.gov.ua

1 сентября в Украине установится жаркая погода, местами столбики термометров будут доходить до +35°. На западе пройдут дожди и грозы.

Прогноз погоды на 1 сентября фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.