Погода: 28 августа похолодает, а на выходных установится жара во всех регионах

28 августа кратковременные дожди пройдут лишь на северо-востоке страны. Температура воздуха значительно снизится ночью до +11...+13°, днем +22...+24°.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Погода в регионах
На западе сухо, малооблачная погода ожидается во всех регионах. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21...+23°. в Карпатском регионе днем +23...+25°.
На севере страны местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +20...+22°.
Прогноз погоды на 28 августа фото: meteo.gov.ua
На востоке страны в Харькове, Донецке и Луганске пройдут дожди, в остальных регионах малооблачная погода. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +23...+25°.
В центре ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +23...+25°.
На юге страны и в Крыму солнечная погода, установится жара. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +26...+28°.
Погода в Киеве
В столице в пятницу синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +22...+24°.
Прогноз погоды в Киеве на 28 августа фото: meteo.gov.ua
29 и 30 августа в Украине существенно потеплеет, днем прогнозируют летнюю жару до +30...+32°. Осадки ожидаются лишь в западном регионе.
Прогноз погоды на 29 августа фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 30 августа фото: meteo.gov.ua
31 августа на западе пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +30...+32°.
Прогноз погоды на 31 августа фото: meteo.gov.ua
1 сентября в Украине установится жаркая погода, местами столбики термометров будут доходить до +35°. На западе пройдут дожди и грозы.
Прогноз погоды на 1 сентября фото: meteo.gov.ua
По прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.