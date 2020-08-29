29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Третий Спас отмечается ежегодно 29 августа. В этот день православная церковь отмечает Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Другие названия праздника: "Хлебный Спас", "Ореховый Спас", "Ореховник", "Спас на холстах", "Спас на полотне". В этот день выпекали хлеб из зерна нового урожая. Также было принято торговать холстами и полотнами.

Льняной холст с отпечатком лица Христа долгое время хранился в Едессе как главное сокровище города. В 944 году император Константин VII выкупил образ у Едессы и торжественно перенес его в Константинополь. С тех пор этот день стал праздничным. Сама же реликвия впоследствии была утеряна при разграблении города участниками одного из Крестовых походов. В православии Нерукотворный образ рассматривается как одно из доказательств истинности воплощения второго лица Троицы в человеческом образе, а в более узком смысле - как аргумент в пользу иконопочитания.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики загадывали детям загадки об орехах: "Нагни меня, ломи меня. Сломишь - гладко, расколешь - сладко"; "Ни окон, ни дверей, посередине - архирей"; "Маленький мужичок - костяная шубка".

В отношении орехов существовали и приметы. Если найденные сросшиеся плоды положить левой рукой в корзину, то человека будет ожидать удача в финансовой сфере. Девушки, используя лакомство в скорлупе, пытались на год вперёд определить собственную успешность в делах и отношениях с мужчинами. В качестве индикатора выступала сладость вкуса ядра: чем она больше, тем будут значительнее грядущие достижения.

Наши предки были убеждены, что на Третий Спас ветки орешника наполняются магической силой. Говорили, что именно на Ореховый Спас ведьмы, колдуны и знахари ходили в лес для того, чтобы запастись веточками, листьями и корой орешника для лечения людей и проведения различных ритуалов. Из этих веточек делали магические палочки, изготавливали амулеты и талисманы. Собирался орешник со специальными молитвами и благодарственными словами к самому дереву.

Кстати, обращали внимание, много ли плодов на дереве. В народе существовало поверье, что если Господь наградил богатым урожаем орехов, значит в этом году большая часть людей прожила жизнь праведно. Если так продолжать и дальше, то в знак поощрения Господь даст хороший урожай и в следующем году.

Также про этот день говорили: "Третий Спас хлеба припас". Хозяйки пекли караваи из нового урожая зерна. Третий Спас совпадает с завершением Успенского поста, поэтому разрешалось употреблять в пищу мясные и рыбные продукты. Кроме того, 29 августа было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду.

Что не рекомендуется делать 29 августа:

В этот день нельзя ссориться, ругаться и желать кому-то зла, считается, что все лихое вернется с тройной силой.

Нельзя также в праздник отказывать бедным и путешественникам в еде и милостыне.

В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой. Праздник необходимо проводить нешумно и с молитвой.

Народные приметы 29 августа

Третий Спас хлеба припас.

Хорош Третий Спас - зимой будет квас.

Если хороший урожай на орехи - будет хороший урожай хлеба в будущем году.

Если журавль отлетит к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно.

Первый Спас - на воде стоят; Второй Спас - яблоки едят; Третий Спас - на зелёных горах холсты продают.

Родившиеся 29 августа редко бывают красивы. Им дан дар разбираться в деревьях.

У кого именины 29 августа?

Роман, Иван, Макар, Николай, Платон, Анфиса.