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29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Третий Спас отмечается ежегодно 29 августа. В этот день православная церковь отмечает Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Другие названия праздника: "Хлебный Спас", "Ореховый Спас", "Ореховник", "Спас на холстах", "Спас на полотне". В этот день выпекали хлеб из зерна нового урожая. Также было принято торговать холстами и полотнами.

Льняной холст с отпечатком лица Христа долгое время хранился в Едессе как главное сокровище города. В 944 году император Константин VII выкупил образ у Едессы и торжественно перенес его в Константинополь. С тех пор этот день стал праздничным. Сама же реликвия впоследствии была утеряна при разграблении города участниками одного из Крестовых походов. В православии Нерукотворный образ рассматривается как одно из доказательств истинности воплощения второго лица Троицы в человеческом образе, а в более узком смысле - как аргумент в пользу иконопочитания.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики загадывали детям загадки об орехах: "Нагни меня, ломи меня. Сломишь - гладко, расколешь - сладко"; "Ни окон, ни дверей, посередине - архирей"; "Маленький мужичок - костяная шубка".

В отношении орехов существовали и приметы. Если найденные сросшиеся плоды положить левой рукой в корзину, то человека будет ожидать удача в финансовой сфере. Девушки, используя лакомство в скорлупе, пытались на год вперёд определить собственную успешность в делах и отношениях с мужчинами. В качестве индикатора выступала сладость вкуса ядра: чем она больше, тем будут значительнее грядущие достижения.

Третий Ореховый Спас

Наши предки были убеждены, что на Третий Спас ветки орешника наполняются магической силой. Говорили, что именно на Ореховый Спас ведьмы, колдуны и знахари ходили в лес для того, чтобы запастись веточками, листьями и корой орешника для лечения людей и проведения различных ритуалов. Из этих веточек делали магические палочки, изготавливали амулеты и талисманы. Собирался орешник со специальными молитвами и благодарственными словами к самому дереву.

Кстати, обращали внимание, много ли плодов на дереве. В народе существовало поверье, что если Господь наградил богатым урожаем орехов, значит в этом году большая часть людей прожила жизнь праведно. Если так продолжать и дальше, то в знак поощрения Господь даст хороший урожай и в следующем году.

Также про этот день говорили: "Третий Спас хлеба припас". Хозяйки пекли караваи из нового урожая зерна. Третий Спас совпадает с завершением Успенского поста, поэтому разрешалось употреблять в пищу мясные и рыбные продукты. Кроме того, 29 августа было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду.

Что не рекомендуется делать 29 августа:

  • В этот день нельзя ссориться, ругаться и желать кому-то зла, считается, что все лихое вернется с тройной силой.

  • Нельзя также в праздник отказывать бедным и путешественникам в еде и милостыне.

  • В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой. Праздник необходимо проводить нешумно и с молитвой.

Народные приметы 29 августа

  • Третий Спас хлеба припас.

  • Хорош Третий Спас - зимой будет квас.

  • Если хороший урожай на орехи - будет хороший урожай хлеба в будущем году.

  • Если журавль отлетит к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно.

  • Первый Спас - на воде стоят; Второй Спас - яблоки едят; Третий Спас - на зелёных горах холсты продают.

  • Родившиеся 29 августа редко бывают красивы. Им дан дар разбираться в деревьях.

У кого именины 29 августа?

Роман, Иван, Макар, Николай, Платон, Анфиса.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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