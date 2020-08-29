Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

В ВСУ у 46 человек подтвержден коронавирус за прошедшие 24 часа. Об этом сообщило командование Медсил ВСУ.

На лечении в учреждениях здравоохранения находятся 11 человек, дома – 35 человек.

По состоянию на 10.00 29 августа в ВСУ болеют Covid-19 602 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 1058 человек, летальных случаев – шесть.

Ранее, Перу в пятницу продлило чрезвычайное положение еще на 90 дней из-за участившихся случаев коронавируса.

По информации на утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных COVID-19 с начала пандемии.

Ранее, за прошедшие 24 часа во Франции зарегистрировали 7 300 новых случаев заболевания на коронавирус.