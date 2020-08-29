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Карантин в детсадах: В Минздраве озвучили правила и рекомендации на 1 сентября

Карантин в детсадах: В Минздраве озвучили правила и рекомендации на 1 сентября
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о правилах и рекомендациях для дошкольных учреждений (детских садов), которые будут действовать с 1 сентября в рамках адаптивного карантина.

На онлайн-брифинге глава ведомства отметил, что перед началом смены должен обязательно проводиться скрининг работников заведения.

Разрешено ли родителям заходить в садик?

"Воспитатели утром принимают детей в заведение от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Это достаточно важно, то есть для того, чтобы не было вхождения в здание родителей", - добавил Степанов.

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Антисептики и полотенца в садиках

Также на входе в заведение надо организовать место для обработки рук спиртовыми антисептиками.

"Исключительно на входе, исключительно под контролем работников заведения должно это происходить", - подчеркнул министр.

По его словам, все противоэпидемические меры для детей должны быть в игровой форме.

"Что запрещается в этих заведениях - использовать многоразовые тканевые полотенца. Почему мы запрещаем? Потому что все это может существенно повлиять на распространение COVID-19. Именно многоразовые полотенца - если вдруг кто-то будет больным. Использование мягких игрушек. Ковры с длинным ворсом. Заходить внутрь помещения в уличной обуви, то есть желательно на входе в помещение сразу снимать соответствующую уличную обувь", - добавил Степанов.

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Будут ли проводить массовые мероприятия и родительские собрания?

Также, по его словам, запрещается проведение массовых мероприятий и родительских собраний.

"Когда мы говорим о массовых мероприятиях, то когда весь детский сад, все группы начинают вместе собираться. Я думаю, что вы понимаете, что это большое скопление людей, и все это вызывает большой риск распространения COVID-19", - отметил министр.

Особенности занятий в условиях карантина

Также он сообщил, какие рекомендации разработали в Минздраве на период адаптивного карантина.

"Рекомендуется разработать график прогулок и занятий, чтобы не допускать смешивания групп. Чтобы это было разное время, разные группы в детском саду... Чтобы между собой как можно меньше дети контактировали из разных групп", - отметил Степанов.

Кроме того, рекомендуется ограничить упражнения, во время которых дети контактируют между собой, преподавателями и используют дополнительный инвентарь.

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"Если вы можете пересмотреть сам план таких занятий, то желательно это сделать, чтобы было как можно меньше таких контактов", - добавил он.

Степанов также подчеркнул, что работники садиков должны регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиками не реже чем раз в два часа и после посещения общественных мест.

"В детском саду должны проводить дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые два часа, и сразу после завершения занятий. Это должно войти в правила поведения в детском саду. Необходимо проводить проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня", - сказал он.

Степанов подчеркнул важность соблюдения указанных правил и рекомендаций, "если мы не хотим слышать сообщения, что у нас в детском саду заболели все дети, он весь пошел на самоизоляцию".

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Детсад, Карантин, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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