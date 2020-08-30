30 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

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08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня Украине отмечают день Мирона, который почитается в лике святых как священномученик.

30 августа православные восточного обряда почитают память Мирона, пресвитера Ахайи, родившегося в Греции около 201 года и казненного в 250 году.

Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но также и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал Богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости.

Правитель начал обязывать мученика поклониться идолам. Получив от святого незамедлительный отказ, Антипатр тут же начал истязать Мирона. Сквозь страдания, он пел псалмы. В конечном итоге сердце святого не выдержало и священномученник умер.

Запреты

Не стоит менять имидж прически. Покраска или стрижка в этот день может навлечь беду на карьеру.

Свадьбу лучше отложить, ведь существовали поверья, что поженившиеся сегодня молодые недолго будут счастливы вместе - жена может овдоветь

Долгое раскачивание и валяние в постели может навлечь финансовые проблемы.

Сегодня стоит быть очень щедрым и забыть о жадности. Предки были убеждены, что к самому щедрому человеку придет больше всего удачи и здоровье

Приметы

На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки.

Если на Мирона утром туман и роса — погода будет стоять хорошая.

Ранний иней в этот день — жди богатого урожая в следующем году.

Ветер тихий значит Мирон отдыхает.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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