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Сухо и жара до +35°: погода на 31 августа

Сухо и жара до +35°: погода на 31 августа
09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По прогнозам синоптиков, в Украине неделя начнется с жары, небольшие дожди ожидаются лишь на западе страны.

Сегодня, 31 августа, во всех регионах установится жаркая погода, местами до +35°. Осадков не предвидеться, во всех регионах будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

На западе Украины ожидается жаркая погода, дождей не будет.  Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +25...+27°. В Карпатском регионе днем +29...+31°.

На севере страны малооблачная погода. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29...+31°.

Прогноз погоды на 31 августа

Прогноз погоды на 31 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке страны солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +31...+33°.

В центре ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +31...+33°.

На юге страны и в Крыму солнечная погода, установится жара. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +33...+35°.

Погода в Киеве

В столице в пятницу синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +31...+33°. 

Прогноз погоды в Киеве на 31 августа

Прогноз погоды в Киеве на 31 августа фото: meteo.gov.ua

1 и 2 сентября в Украине будет жарко, лишь на западе прогнозируют грозовые дожди. Ночью температура воздуха опустится до +15...+17°. Днем прогнозируют летнюю жару до +29...+31°. 

Прогноз погоды на 1 сентября

Прогноз погоды на 1 сентября фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 сентября

Прогноз погоды на 2 сентября фото: meteo.gov.ua

3 и 4 сентября погода существенно не изменится, в западных регионах ожидаются дожди и грозы, а также облачная погода. На остальной территории страны будет ясно и без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 3 сентября

Прогноз погоды на 3 сентября фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 сентября

Прогноз погоды на 4 сентября фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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