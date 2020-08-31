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31 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

31 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

31 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
В Народном календаре 31 августа получило название дня Флора и Лавра. Его еще также называют Лошадиным праздником. Раньше в это время заканчивались все работы на полях, а хозяйки солили огурцы и заготавливали их на зиму.

31 августа православные почитают святых братьев Флора и Лавра, а называется день в народе Досевки, Лошадиный праздник, Флор и Лавр – лошадники. Верующие чествовали раннехристианских мучеников, которые по легендами прославились своим зодческим искусством, умением исцелять и щедростью.

Согласно житию, Флор и Лавр были родными братьями, с юности уверовавшими во Христа. Их, как известных каменщиков, правитель Иллирика направил к правителю соседней области для построения нового языческого храма. Братья отдавали полученную плату бедным и проповедовали им Христа.

В новопостроенном храме, в который ещё не были внесены идолы, Флор и Лавр вместе с обращёнными ими христианами совершили совместную молитву, а после этого уничтожили идолов, предназначенных для перенесения в храм. Все участники этих событий были схвачены и сожжены, а Флор и Лавр были отправлены обратно в Иллирик. Флор и Лавр исповедали себя христианами перед правителем, после чего были брошены в колодец и засыпаны землёй.

В этот день уделяют особое внимание лошадям: их купают, расчесывают, кормят и выгуливают. Считается, что тем самым человек получает благословение святых. Было положено делать выпечку в форме коней с двумя головами или подковы. Для табунщиков готовили особый пирог.

Начинались “бабьи засидки”, когда женщины собирались около дома вдовы и проводили там долгое время за беседами и рукоделием. А еще собирали как раз поспевшие к этому времени яблоки.

А еще очень пристально следили за погодой и явлениями. Не зря на протяжении долгих лет собирались народные приметы, благодаря которым можно было судить о погоде в ближайшее время и даже на осень.

Что нельзя делать 31 августа:

  • Нельзя работать на лошадях в этот день.

  • Также запрещено 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.

  • Считается, что в этот день нельзя конфликтовать.

  • Не носите 31 августа старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.

  • Нельзя пересчитывать имеющиеся средства и жаловаться на отсутствие денег. Считается, что тогда их станет еще меньше. Чтобы этого не случилось, не стоит и держать кошелёк пустым, а также показывать кому-нибудь его содержимое.

  • Если в этот день сидеть на столе или стряхивать с него крошки рукой, можно привлечь в свою жизнь слёзы.

  • Беды ждут и того, кто наденет в этот день чёрное. Это не касается людей, соблюдающих траур.

Приметы на день Флоры и Лавра

  • Воздух в этот день свежий – будет ненастная погода.

  • Жаркий день – к скорому дождю.

  • Непоседливая лошадь сулит непогоду.

  • Нужно было вырвать полынь и посмотреть на ее корни. Толстые – к урожайному году.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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