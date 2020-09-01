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1 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

1 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В народе раньше этот день считался Новым годом. Сегодня предки старались начинать все с чистого листа.

В первый день осени на Руси отмечали народный праздник – день Феклы-свекольницы. 1 сентября крестьяне занимались уборкой свеклы, которую впоследствии использовали не только для приготовления еды, но и для лечения болезней. Считалось, что этот корнеплод способен излечить зубную боль и воспаление глаз. Также свеклу использовали в качестве слабительного средства.

Православная церковь в этот день чтит память святых Симеона Столпника и Андрея Стратилата.

Запреты 

Сплетникам судьба сегодня не рада. Не стоит обсуждать других людей и свои проблемы лучше держать в секрете. В обратном случае - жди крупных убытков.

Заниматься прокрастинацией лучше не надо. Если Вы упустите возможность запуска или завершения какого-либо проекта, получения новой роботы, получить такой шанс будет возможно нескоро.

К слову, тем, кто собирается в путешествие, не рекомендуется чинить обувь и одежду. В обратном случае поездка будет либо сорвана, либо оставит после себя неприятный осадок.

Сегодня ни в коем случае нельзя завидовать, особенно черной завистью. Порадоваться чьему-то успеху не запрещено. Зато сегодня полезно брать с кого-то пример.

Приметы 

Южный ветер – к хорошему урожаю овса.

Месяц рогами вверх – к хорошей погоде.

Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.

Утром туман – к снежной зиме.

Если из орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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