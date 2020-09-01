Школьники возвращаются к учебе: что важно знать

Основные требования Минздрава к работе школ:
ношение маски обязательно при входе в здание школы и на переменах (исключение - ученики 1-4 классов);
наличие на входе в школу антисептических средств;
запрещен вход в здание провожающим ребенка;
регулярная дезинфекция помещений после окончания занятий, проветривание 10 минут после каждого урока;
обязательное мытье рук перед началом каждого урока;
организация гибкой структуры образовательного процесса с возможностью изменения сроков каникул в зависимости от эпидситуации;
проведение занятий в помещениях большой площади, по возможности, на улице;
температурный контроль для всех педагогов до начала рабочего дня;
в "оранжевой" зоне учителям рекомендовано дополнительно использовать защитные щитки, а в "зеленой" и "желтой" зонах достаточно социальной дистанции.
Разрешается использование защитных масок не только промышленного производства, но и самостоятельного.
В школах запрещен формат "шведского стола" в столовых, возможен сэндвичный тип питания. Обязательно соблюдение социальной дистанции, размещение за столами не более 4-х человек.
Организация транспорта для перевозки школьников - с соблюдением санитарных норм, количество пассажиров ограничивается числом мест для сидения.
В случае обнаружения коронавируса хотя бы у одного учащегося, весь класс отправляется на самоизоляцию .
Обучение "красных" зонах
В регионах с высоким уровнем заболеваемости СOVID-19 работа учреждений образования запрещена.
Учебный процесс в школах "красной" зоны организуется в дистанционном режиме как минимум на 14 дней, до момента пересмотра карантинного зонирования.
Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС с 31 августа до 14 сентября установила "красный" уровень эпидемиологической опасности:
Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий р-ны);
Тернопольская область (Бережаны, Чертков, Бережанский р-н);
Черновицкая область (Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий р-ны);
Ровенская область (Острог, Дубно, Костопольский, Радивиловский р-ны);
Одесская область (Измаил, Беляевка).
Таким образом, 1 сентября в вышеуказанных городах и районах школы не откроют двери для учеников.
Несмотря на акции протеста в Черновцах по поводу жестких карантинных ограничений, в горсовете подтвердили, что образовательные заведения будут работать дистанционно до 14 сентября.
Каникулы вместо дистанционного обучения
Школьникам Ивано-Франковска продлили летние каникулы до 11 сентября. Город вошел в “красную” зону по уровню заболеваемости, но местные власти приняли решение объявить двухнедельные каникулы вместо организации учебного процесса в онлайн-формате.
В Калуше Ивано-Франковской области также отложили старт учебного года. После присвоения городу "красного" эпидемиологического уровня мэр Игорь Матвийчук заявил, что с 1 сентября школы не начнут работу в дистанционном режиме. Каникулы решено продлить еще на две недели, частично за счет зимних каникул.
12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.
После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.
После чего продлили карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
По состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.
С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.