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Школьники возвращаются к учебе: что важно знать

Школьники возвращаются к учебе: что важно знать
08:58 Сегодня Телеграф
В Украине с 1 сентября в школы пойдут не все ученики. Дистанционно будут учиться дети, живущие в районах красной зоны, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией. В остальных зонах школы откроются в обычном режиме.

Основные требования Минздрава к работе школ:

  • ношение маски обязательно при входе в здание школы и на переменах (исключение - ученики 1-4 классов);

  • наличие на входе в школу антисептических средств;

  • запрещен вход в здание провожающим ребенка;

  • регулярная дезинфекция помещений после окончания занятий, проветривание 10 минут после каждого урока;

  • обязательное мытье рук перед началом каждого урока;

  • организация гибкой структуры образовательного процесса с возможностью изменения сроков каникул в зависимости от эпидситуации;

  • проведение занятий в помещениях большой площади, по возможности, на улице;

  • температурный контроль для всех педагогов до начала рабочего дня;

  • в "оранжевой" зоне учителям рекомендовано дополнительно использовать защитные щитки, а в "зеленой" и "желтой" зонах достаточно социальной дистанции.

Разрешается использование защитных масок не только промышленного производства, но и самостоятельного.

В школах запрещен формат "шведского стола" в столовых, возможен сэндвичный тип питания. Обязательно соблюдение социальной дистанции, размещение за столами не более 4-х человек.

Организация транспорта для перевозки школьников - с соблюдением санитарных норм, количество пассажиров ограничивается числом мест для сидения.

В случае обнаружения коронавируса хотя бы у одного учащегося, весь класс отправляется на самоизоляцию .

Обучение "красных" зонах

В регионах с высоким уровнем заболеваемости СOVID-19 работа учреждений образования запрещена.

Учебный процесс в школах "красной" зоны организуется в дистанционном режиме как минимум на 14 дней, до момента пересмотра карантинного зонирования.

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС с 31 августа до 14 сентября установила "красный" уровень эпидемиологической опасности:

Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий р-ны);

Тернопольская область (Бережаны, Чертков, Бережанский р-н);

Черновицкая область (Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий р-ны);

Ровенская область (Острог, Дубно, Костопольский, Радивиловский р-ны);

Одесская область (Измаил, Беляевка).

Таким образом, 1 сентября в вышеуказанных городах и районах школы не откроют двери для учеников.

Несмотря на акции протеста в Черновцах по поводу жестких карантинных ограничений, в горсовете подтвердили, что образовательные заведения будут работать дистанционно до 14 сентября.

Каникулы вместо дистанционного обучения

Школьникам Ивано-Франковска продлили летние каникулы до 11 сентября. Город вошел в “красную” зону по уровню заболеваемости, но местные власти приняли решение объявить двухнедельные каникулы вместо организации учебного процесса в онлайн-формате.

В Калуше Ивано-Франковской области также отложили старт учебного года. После присвоения городу "красного" эпидемиологического уровня мэр Игорь Матвийчук заявил, что с 1 сентября школы не начнут работу в дистанционном режиме. Каникулы решено продлить еще на две недели, частично за счет зимних каникул.

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Все по теме:

Школа, МОН, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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