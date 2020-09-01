Осень начнется с жары: какой будет погода в первые дни сентября

Сегодня, 1 сентября, во всех регионах установится жаркая погода, местами до +35°. Дожди с грозами пройдут на западе, в остальных регионах будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

На западе Украины жару разбавят дожди и грозы. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +24...+26°. В Карпатском регионе днем +23...+25°.

На севере страны малооблачная погода. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +29...+31°.

Прогноз погоды на 1 сентября, фото: meteo.gov.ua

На востоке страны солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +33...+35°.

В центре ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +32...+34°.

На юге страны и в Крыму солнечная погода, установится жара. Температура воздуха ночью +19...+21°, днем +33...+35°.

Погода в Киеве

В столице во вторник синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +30...+32°.

Прогноз погоды в Киеве на 1 сентября, фото: meteo.gov.ua

2 и 3 сентября в Украине будет жарко, лишь на западе прогнозируют грозовые дожди. Ночью температура воздуха опустится до +15...+17°. Днем прогнозируют летнюю жару до +29...+31°.

Прогноз погоды на 2 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 сентября, фото: meteo.gov.ua

4 и 5 сентября погода существенно не изменится, в западных регионах ожидаются дожди и грозы, а также облачная погода. На остальной территории страны будет ясно и без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 4 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 сентября, фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.