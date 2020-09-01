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Вторник, 01.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Неутешительный прогноз: К концу сентября прогнозируют 3000 заболевших ежедневно

Неутешительный прогноз: К концу сентября прогнозируют 3000 заболевших ежедневно
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Премьер-министр Шмыгаль говорит, что из-за роста заболеваемости коронавирусом к концу сентября больницы могут быть загружены на 80%.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что рост количества заболеваний коронавирусом может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

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Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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