Стало известно, когда Украина может открыть границу для иностранцев

Денис Шмыгаль пояснил, что решение о закрытии границ для иностранцев было принято для того, чтобы остановить "импорт" коронавирусной болезни. В то же время он подчеркнул, что границы могут снова открыть при спаде новых случаев заболевания.

Закрытие границ для иностранцев было вынужденным решением. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1".

"Мы не единственная страна, которая так поступила. Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти. Если количество больных снизится, то можем снова открыть границы",– рассказал глава правительства.

В то же время он отметил, что для тех иностранцев, которые приезжают в Украину для обучения или бизнеса, въезд не закрыт. Мол, проблема не в том, чтобы иностранцы не въезжали совсем, а в том, чтобы сделать это контролируемым.

"С момента закрытия границы для иностранцев в нашу страну въехали уже 21 тысяча иностранцев – представители бизнеса, дипломаты, студенты", – отметил Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, правительство собралось на внеочередное заседания 27 августа и решил закрыть границы для иностранцев уже с полуночи 28 августа. Запрет должен продолжаться до 28 сентября, но его могут снять раньше. В то же время Зеленский поручил поддержать граждан соседней Беларуси. Тех, кто будет убегать от политического преследования, могут таки впустить в Украину.