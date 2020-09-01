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В районе ООС усилили карантин

В районе ООС усилили карантин
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В районе проведения ООС с 1 сентября усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции и ограничивается пересечение линии проведения ООС для граждан, не имеющих соответствующих документов. Об этом сообщают в штабе ООС.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением командующего Объединенными силами от 31.08.2020 № 4664, с 1 сентября 2020 года усиливаются меры по профилактике распространения инфекции", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения операции Объединенных сил для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС. Будет продолжен контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений, введенных правительством Украины. 

Кроме того, в отношении военнослужащих - участников операции Объединенных сил - усилены требования соблюдения ими режимно-ограничительных мер карантина, избегание контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

На местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава введено обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции и обязательное использование личным составом средств индивидуальной защиты (масок) и соблюдение социальной дистанции.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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