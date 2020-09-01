Местные выборы 2020: Резников рассказал об алгоритме голосования переселенцев

Переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "5 вопросов на злобу дня" на телеканале "Дом".

"Украина пошла по пути того, что сегодня внутренне перемещённые лица – это, ещё раз повторюсь, порядка 1,5 млн человек населения Украины, должны иметь право сказать своё слово. Потому что это основа демократии, это одна из основополагающих свобод человека, предусмотренных Конституцией, - формировать органы власти, которые влияют на их жизнь. Соответственно, местные советы, главы местных поселковых, сельских, городских советов", -подчеркнул он.

По словам Резникова, чтобы переселенцы могли проголосовать на местных выборах, самое главное - это зарегистрироваться до 10 числа следующего месяца (сентября – ред.) в Государственном реестре избирателей. Процедура не сложная и предполагает ряд действий, в том числе предоставление документов, сказал он.

"В первую очередь, это ваш паспорт, ваше свидетельство внутренне перемещённого лица, и самое главное – документы, подтверждающие, что вы законно пребываете в том или ином месте, где вы собираетесь проголосовать на местных выборах – город, село, посёлок и т. д. Потому что нужно привязаться к тому месту, где вы хотите избрать своего городского главу, своих депутатов. А может, вы собираетесь баллотироваться в списках одной из политических сил, участвующих в этих местных выборах", - отметил министр.

Резников уверен, что внутренне перемещённые лица имеют право как выбирать, так и быть избранными.

"Они также могут и хотят реализовать своё право избираться и быть избранными и избирать, в том числе на местных выборах. Поскольку такое право на выборах президента было восстановлено, они уже голосовали на местах временной регистрации, они это сделали, свой голос реализовали, – пояснил вице-премьер. – Они работают, они платят налоги, от всех их зарплат отчисляется соответствующий налог, и много другой пользы они приносят. Так почему же им не дать такую возможность, наполняя своим трудом, своими усилиями, своей энергией местные громады, в том числе не принять участие в голосовании?".

В частности, по его данным, только в Харьковской области порядка 150 тысяч внутренне перемещённых лиц, а это 10% от общего числа переселенцев.

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