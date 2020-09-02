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В начале сентября установится жара: прогноз погоды до конца недели

В начале сентября установится жара: прогноз погоды до конца недели
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По прогнозам синоптиков, в Украине первые дни сентября будут жаркими, небольшие дожди ожидаются лишь на западе страны.

В Украине в среду, 2 сентября, кратковременные дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории сохранится сухая и жаркая погода с дневной температурой 31-36°.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"2 сентября в западных областях переменная облачность; местами кратковременные дожди, грозы; температура днем 21-26°. На остальной территории сухо и жарко; температура днем 31-36°", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 2 сентября ожидается сухая и жаркая погода. Температура в столице днем 31-33°; по области днем 31-36°.

Прогноз погоды на 2 сентября

Прогноз погоды на 2 сентября, фото: meteo.gov.ua

В последующие два дня, 3-4 сентября, ожидается переменная облачность с осадками в отдельных регионах. В частности, в четверг, 3 сентября, в западных и Житомирской областях местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 9-14°, днем 20-25°, на Прикарпатье 17-19°. На остальной территории без осадков; температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 31-36°, в Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях 26-31°.

4 сентября в северных, центральных (кроме Днепропетровской) и Одесской областях, ночью также в Хмельницкой и Черновицкой областях местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных областях 9-14°, на остальной территории 15-20°; днем в западных, северных, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°, на остальной территории 26-31°.

Прогноз погоды на 3 сентября

Прогноз погоды на 3 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 сентября

Прогноз погоды на 4 сентября, фото: meteo.gov.ua

Также без осадков будет в Киеве 3 сентября; температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

В то же время 4 сентября синоптики прогнозируют в столице местами кратковременные грозовые дожди; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 15-20°, днем 20-25 °.

5 сентября на Левобережье, 6 сентября в восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем 24-29°.

В течение 5-6 сентября в столице сохранится сухая погода, температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 5 сентября

Прогноз погоды на 5 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 сентября

Прогноз погоды на 6 сентября, фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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