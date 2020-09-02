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Шмыгаль: На места пожаров на Луганщине и Харьковщине вылетит правительственная команда

Шмыгаль: На места пожаров на Луганщине и Харьковщине вылетит правительственная команда
Обновлено 19:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, главе МВД Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной вылететь на места пожаров на Луганщине и Харьковщине.

"По моему поручению завтра правительственная команда срочно вылетает в Луганскую и в Харьковскую области, где вспыхнули пожары.

В Луганской области - это уже второй масштабный пожар в этом году. Вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам", - написал Шмыгаль на своем телеграмм-канале.

Премьер-министр уточнил, что с места событий министры будут докладывать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером собрал срочное совещание в связи с лесными пожарами в Харьковской и Луганской областях и потребовал "быстрых реакций на подобные события"

Пожары в Украине

На Луганщине горит сухая трава на площади около 90 га. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ОС.

Из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщили в Двуречанской райгосадминистрации.

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Пожары, Харьков, Луганск, ГСЧС, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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