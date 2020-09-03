Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди

В ближайшие дни жара спадет, дожди распространятся на большую часть территории Украины.

В ближайшие сутки, 3 сентября, погоду западной части Украины будет определять теплый и влажный воздух, перемещающийся с Центральной Европы, а остальная территория страны еще останется в жаркой и сухой воздушной массе, но уже в пятницу и субботу дожди распространятся на большую часть территории страны, а жара спадет, сообщает Укргидрометцентр.

На четверг, 3 сентября в западных, Житомирской, Винницкой областях местами кратковременные дожди, грозы; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в Винницкой области ночью 15-17 °, днем 23-28°.

Прогноз погоды на 3 сентября, фото: meteo.gov.ua

На остальной территории без осадков; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 15-20°, днем 31-36°, в Киевской, Черниговской и Сумской областях 25-30°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

На 4 сентября в северных, центральных и южных (кроме Запорожской) областях, ночью также в Хмельницкой и Черновицкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 4 сентября, фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 15-20°, на западе и севере страны 11-17°, в Карпатском регионе 8-10°; днем в западных, северных, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 19-24°, на остальной территории 25-30°.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 21-23°.

5 сентября в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, умеренные, местами значительные грозовые дожди. Температура ночью 8-13°, на востоке и юге страны 13-18°, днем 21-26°.

В Киеве и столичном регионе 5 сентября без осадков; температура ночью 8-13°, днем 21-26°.

Прогноз погоды на 5 сентября, фото: meteo.gov.ua

6-7 сентября в северо-западных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-20°; днем в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 26-30°.

В Киеве и Киевской области 6-7 сентября без осадков, температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 6 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 сентября, фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.