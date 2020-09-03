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Четверг, 03.09.2020

Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту десятки спутников (Видео)

Об этом сообщила пресс-служба ГП "КБ "Южное" им М. Янгеля" в Фейсбук. "3 сентября в 4:51:10 по киевскому времени из космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega. В рамках программы Европейского космического агентства под названием Small Spacecraft Mission Service (SSMS) ракета-носитель Vega вывела на солнечно-синхронную орбиту 53 микро- и наноспутников 7 микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов. Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование", - говорится в сообщении. Отмечается, что ГП «КБ «Южное» разработало в этом проекте блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, а серийно изготовили на ГП «ПО Южный машиностроительный завод». Как утверждают специалисты, отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок.
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