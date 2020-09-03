В Раде повысили должностной оклад младшим научным сотрудникам

ВР внесла изменения в Закон "О научной и научно-технической деятельности", в частности в части уточнения оплаты и стимулирования труда ученых. Принятие соответствующего законопроекта № 0898 во втором чтении и в целом поддержали 323 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Таким образом, в Закон "О научной и научно-технической деятельности" вносятся изменения относительно урегулирования некоторых вопросов в сфере научной и научно-технической деятельности, в частности: уточнение определения понятий "докторант", "молодой ученый", "ученый совет", "научная командировка", уточнение порядка избрания действительных членов национальных академий наук, отдельных положений относительно осуществления учеными научно-педагогической деятельности в учреждениях высшего образования, замещение вакантных должностей научных работников, оплаты и стимулирования труда (учебы) ученых.

Так, избрание действительных членов (академиков) Национальной академии наук Украины осуществляется тайным голосованием академиков, тогда как предыдущая редакция закона не предусматривала его секретности.

В то же время ученым разрешено в рабочее время осуществлять с разрешения руководителя научного учреждения научно-педагогическую деятельность в учреждениях высшего образования не по месту основной работы объемом до 240 часов в течение учебного года с сохранением заработной платы по основному месту работы

Изменения в статью 36 закона (оплата и стимулирование труда научного работника) устанавливают должностной оклад младшего научного сотрудника в размере одиннадцати прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен законом на 1 января 2020 года, то есть 23 тыс. 122 грн. До сих пор размер такого должностного оклада был на уровне не ниже двойной средней заработной платы в промышленности в целом по Украине (19 тыс. 296 грн).

Согласно закону, в случае невозможности обеспечения проведения научных исследований имеющимися штатными работниками по решению ученого совета государственного научного учреждения или учреждения высшего образования вакантные должности научных работников могут замещаться научными работниками соответствующей квалификации по срочным трудовым договорам до проведения конкурсного замещения этих должностей, но не более чем на полгода.

Большинство положений этого закона вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины" и вступает в действие через три месяца со дня вступления в силу.