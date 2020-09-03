Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек
В Киеве коронавирусом заболели еще 280 человек
Обладатель Золотого мяча прокомментировал уход Месси
Обладатель Золотого мяча прокомментировал уход Месси
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира

В Раде повысили должностной оклад младшим научным сотрудникам

В Раде повысили должностной оклад младшим научным сотрудникам
15:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter
ВР внесла изменения в Закон "О научной и научно-технической деятельности", в частности в части уточнения оплаты и стимулирования труда ученых. Принятие соответствующего законопроекта № 0898 во втором чтении и в целом поддержали 323 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Таким образом, в Закон "О научной и научно-технической деятельности" вносятся изменения относительно урегулирования некоторых вопросов в сфере научной и научно-технической деятельности, в частности: уточнение определения понятий "докторант", "молодой ученый", "ученый совет", "научная командировка", уточнение порядка избрания действительных членов национальных академий наук, отдельных положений относительно осуществления учеными научно-педагогической деятельности в учреждениях высшего образования, замещение вакантных должностей научных работников, оплаты и стимулирования труда (учебы) ученых.

Так, избрание действительных членов (академиков) Национальной академии наук Украины осуществляется тайным голосованием академиков, тогда как предыдущая редакция закона не предусматривала его секретности. 

В то же время ученым разрешено в рабочее время осуществлять с разрешения руководителя научного учреждения научно-педагогическую деятельность в учреждениях высшего образования не по месту основной работы объемом до 240 часов в течение учебного года с сохранением заработной платы по основному месту работы

Карантинные правила: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения

Изменения в статью 36 закона (оплата и стимулирование труда научного работника) устанавливают должностной оклад младшего научного сотрудника в размере одиннадцати прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен законом на 1 января 2020 года, то есть 23 тыс. 122 грн. До сих пор размер такого должностного оклада был на уровне не ниже двойной средней заработной платы в промышленности в целом по Украине (19 тыс. 296 грн).

Согласно закону, в случае невозможности обеспечения проведения научных исследований имеющимися штатными работниками по решению ученого совета государственного научного учреждения или учреждения высшего образования вакантные должности научных работников могут замещаться научными работниками соответствующей квалификации по срочным трудовым договорам до проведения конкурсного замещения этих должностей, но не более чем на полгода.

Большинство положений этого закона вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины" и вступает в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВР, Зарплата, Рада.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
02 Жара спадет: в Украину идут похолодание и дожди
03 Представители ОРДЛО от Украины в ТКГ: Кравчук довел Грызлова до истерики
04 Горячие снимки: Деми Роуз похвасталась формами в откровенном купальнике
05 Кулеба рассказал, что думает о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Празднование Дня города: Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 в Одессе
Празднование Дня города: Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 в Одессе
Карантинные правила: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения
Карантинные: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения
Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
&quot;Могут помочь создать стабильность&quot;: Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix
"Могут помочь создать стабильность": Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь