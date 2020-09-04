4 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

4 сентября в народе известно как день Агафона-огуменника. Святой мученик Агафоник жил в Никомидии и происходил из знатного рода.

Во время великого гонения на христиан при тетрархе Максимиане святой был схвачен в Никомидии, своем родном городе, и вместе с несколькими христианами направлен во Фракию (римскую провинцию), где должен был состояться суд. Некоторые из мучеников так истерзались, что не могли продолжать путь. Было принято решение казнить их на месте. Агафоник Никомидийский выдержал долгий путь и был приговорен императором к смертной казни, которую принял с молитвой на устах в городе Силиврия.

Мо­щи Ага­фо­ни­ка хранятся в церк­ви в честь его име­ни в Кон­стан­ти­но­по­ле.

Крестьяне верили, что в день Агафона-огуменника можно встретить лешего. Он осуществлял свои проделки и пытался всячески напакостить людям. Потому ночью люди выходили караулить снопы в тулупе наизнанку, обвязывая голову полотенцем. А с собой брали кочергу, чтобы отогнать нечистую силу.

В этот день хозяйки пекли пироги и разносили их по всему дому. Так они пытались задобрить злых духов и привлечь удачу.

Считалось, что на Агафона следует совершить как можно больше добрых дел, чтобы они вернулись в трехкратном размере. Доброту нужно было проявить и в отношении домовых, и дворовых духов.

Что нельзя делать 4 сентября

В день Агафона-огуменника не следует ходить в лес. Это может обернуться несчастьем.

Главный запрет этой пятницы: принимать или дарить подарки. Считается, что из-за этого возникнут неприятности.

Не стоит убираться в доме. Особенно подметать или мыть пол. Наши предки верили, что так хозяйка может "освободить" жилище от добрых сил.

Амурные дела 4 сентября лучше не решать. Если начать выяснять отношения с любимым человеком, разговор закончится скандалом.

Приметы