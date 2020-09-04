Еще три страны открыли границы для граждан Украины: список всех стран

Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго также разрешили въезд украинцам на свою территорию. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго", - заявил Кулеба.
Полный список открытых стран для украинцев:
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрывает границы для иностранцев, однако не для всех.
Кроме того, с 1 сентября начали действовать новые правила выезда из Украины в Беларусь. Граждан Украины будут выпускать из страны только при наличии паспорта для заграничных поездок.
Как заявил премьер- министр Денис Шмыгаль, Украина может снова открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев COVID-19. Такой спад должен наблюдаться на протяжении двух недель, при этом точную цифру премьер не назвал.