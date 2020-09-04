Еще три страны открыли границы для граждан Украины: список всех стран

По состоянию на 4 сентября ограничения для украинцев сняли уже 48 стран.

Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго также разрешили въезд украинцам на свою территорию. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго", - заявил Кулеба.

Полный список открытых стран для украинцев:

Бразилия

Доминиканская Республика

Республика Конго

Армения

Буркина-Фасо

Того

Чад

Казахстан

Судан

Сьерра-Леоне

Турция

Сербия

Албания

Северная

Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Египет

Тунис

Южная Корея

Ирак

Иран

Мексика

Афганистан

Южный

Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Багамские острова

Словения

ОАЭ

Ямайка

Камбоджа

Бурунди

Ливан

Ирландия

Антигуа и Барбуда

Коморские острова

Пакистан

Сейшельские острова

Болгария

Мальдивы

Эквадор

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрывает границы для иностранцев, однако не для всех.

Кроме того, с 1 сентября начали действовать новые правила выезда из Украины в Беларусь. Граждан Украины будут выпускать из страны только при наличии паспорта для заграничных поездок.

Как заявил премьер- министр Денис Шмыгаль, Украина может снова открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев COVID-19. Такой спад должен наблюдаться на протяжении двух недель, при этом точную цифру премьер не назвал.