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5 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

5 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В субботу, 5 сентября, отмечается народный праздник "Лупп Брусничник". В этот день православной церковью чтится память мученика Луппа Солунского, жившего в III веке н. э.

Лупп был рабом великомученика Димитрия Солунского, казненного за христианское вероисповедание. Известно, что святой Димитрий перед казнью поручил ему раздать бедным все свое имущество. После казни Димитрия Лупп взял ризу своего господина, орошенную его кровью, а также его перстень и с помощью этих реликвий сотворил впоследствии много чудес. Луппу и самому было суждено стать мучеником: за проповедь христианства император Максимилиан приговорил его к смерти.

В народе день святого Луппа получил название Брусничник. К 5 сентября в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне свободные от более серьезных работ брали туеса и корзины и шли по ягоды. Бруснику использовали по-разному: пекли пироги, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника.

По зрелости брусники судили о том, поспел ли овес. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить. Торопились убрать и лен. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветет, четыре спеет, на седьмую семя летит.

День Луппы-Брусничника

Сны, приснившиеся 5 сентября означают следующее: увидеть мыло - к увольнению с работы; горчицу есть - к дурному известию; газеты читать - к свежим сплетням; кремом смазывать лицо - к старости; сервиз покупать - к достатку; с мужем миловаться - к новым заботам; усы подрезать - к конфузу; найти сумку или кошелек - к безденежью; бегать по воде - к выговору, замечанию; увидеть своего ребенка седым - к его потере; петь частушки - к интригам на службе; драться с соседками - к размолвке с друзьями; соловей - к радости; куча грязи - к опасности; сухофрукты - к простуде; окрошка - к запарке на работе; стены, обитые гобеленом, - к подарку; увидеть у себя на груди медаль - к неприятной славе; покупать золотой браслет - к долгой болезни; стоять в очереди - к долгой жизни; градусник держать - к напряженным отношениям; растапливать баню - к простуде; азбуку читать - будет повод для гордости за ваших детей.

Что не рекомендуется делать 5 сентября:

В этот день не рекомендуется сплетничать, начинать что-то новое или строить планы, лениться. Также нельзя увольняться с работы и подметать полы.

Народные приметы 5 сентября

  • С утра нет мороза - до конца сентября погода будет теплой.

  • Журавли двинулись в теплые края - зима наступит рано.

  • Если журавлиный клин летит низко - зима будет теплой, а если высоко - к частым морозам.

  • Если журавли летят молча, низко и торопливо, значит скоро наступят ненастные дни.

  • Брусника созрела, значит и овес уже можно убирать.

  • Как Калина (11 августа) закалинит, так и Луппа залупит - утренник будет.

  • Родившиеся 5 сентября проживут долгую и плодотворную жизнь. Носить им следует опал.

У кого именины 5 сентября?

Иван, Николай, Павел, Елизавета.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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