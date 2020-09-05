Дожди с грозами: чем удивит прогноз погоды на сегодня

Согласно прогнозу, 5 сентября в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, умеренные грозовые дожди, в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами значительные дожди, возможны местами шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, ночью в южных, центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°C, на востоке и юге страны 14-19°C, днем 22-27°C.
В столичном регионе 5 сентября без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°C, днем 22-27°C.