Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни

Сегодня, 6 сентября, в Крыму и Приазовье, днем также на Волыни, во Львовской и Ровенской областях дожди с грозами, на остальной территории без осадков.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-20°. Днем в большинстве областей 24-29°, на юге до 32°. На северо-западе страны 20-24°.
Прогноз погоды на воскресенье, 6 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск –+23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +24...+26
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск - +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +25...+27
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон, образовавшийся над Украиной продолжает двигаться.
"Завтра (6 сентября - ред.) циклон покрутится дальше, оставив только в Приазовье локальные осадки", - заявила она.
В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
Погода 7 сентября, фото: meteo.gov.ua
В понедельник, 7 сентября, в Волынской, Львовской и Ровенской областях ночь, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.
Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-19°. Днем 26-31°, на северо-западе страны 18-23°.
В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.
5 сентября в 9:00 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.