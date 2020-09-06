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Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни

Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие сутки в большинстве областей Украины будет сухо и тепло.

Сегодня, 6 сентября, в Крыму и Приазовье, днем также на Волыни, во Львовской и Ровенской областях дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-20°. Днем в большинстве областей 24-29°, на юге до 32°. На северо-западе страны 20-24°.

Прогноз погоды на воскресенье, 6 сентября, в городах Украины:

  • Ужгород – +25...+27

  • Львов – +22...+24

  • Ивано-Франковск –+23...+25

  • Тернополь – +23...+25

  • Черновцы – +24...+26

  • Хмельницкий – +23...+25

  • Луцк – +22...+24

  • Ровно – +22...+24

  • Житомир – +24...+26

  • Винница – +26...+28

  • Одесса – +28...+30

  • Николаев – +29...+31

  • Херсон – +28...+30

  • Симферополь – +25...+27

  • Кропивницкий – +27...+29

  • Черкассы – +26...+28

  • Чернигов – +26...+28

  • Сумы – +26...+28

  • Полтава – +27...+29

  • Днепр – +27...+29

  • Запорожье – +26...+28

  • Донецк – +26...+28

  • Луганск - +26...+28

  • Харьков – +26...+28

  • Киев – +25...+27

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон, образовавшийся над Украиной продолжает двигаться.

"Завтра (6 сентября - ред.) циклон покрутится дальше, оставив только в Приазовье локальные осадки", - заявила она.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Погода 7 сентября, фото: meteo.gov.ua

В понедельник, 7 сентября, в Волынской, Львовской и Ровенской областях ночь, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-19°. Днем 26-31°, на северо-западе страны 18-23°.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

5 сентября в 9:00 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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