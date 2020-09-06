В ВСУ - почти четыре десятка новых случаев COVID-19

В украинской армии за сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, в общем болеют 638 человек.

Об этом сообщает со ссылкой на информацию командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 6 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 638 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1303 человека, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 662 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 16 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек, а на лечении дома - 31 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.