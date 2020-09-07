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7 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
7 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

7 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

7 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
7 сентября предки прозвали Тит Листопадник и Тит Грибник. В этот день Церковь чествует святого апостола от 70-ти Тита.

В этот день православные чтят память апостола из семидесяти Тита. Изначально он был язычником, но потом уверовал во Христа и сопровождал апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский сбор.

Тит был свидетелем страданий и смерти Спасителя, его чудесного Воскресения и Вознесения на Небо. Он также обладал даром чудотворения.

Еще 7 сентября отмечается перенесение мощей Варфоломея – одного из двенадцати апостолов. Он вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелия в Сирии и Малой Азии, где они перенесли много скорбей и напастей.

Согласно народным традициям, 7 сентября – это последний день, когда можно собирать грибы, поэтому взрослые с самого утра уходили в лес по грибы. Детей с собой не брали, потому что считалось, что леший может утащить их в чащу леса.

В почете 7 сентября были не только лесные грибы, но и чайные. Чтобы исполнилось заветное желание на рассвете его нужно нашептать на баночку с чайным грибом и тогда оно обязательно сбудется.

7 сентября начинается настоящий листопад. По его характеру судили о погоде на ближайшее время. Если листья падают на землю "лицом" вверх, то скоро похолодает, а зима будет суровой. Если "лицом" вниз, то тепло продержится долгое время.

Что можно делать 7 сентября

  • День благополучный для совершения покупок. Так, что посвятите день шопингу. Новые покупки вас порадуют. 

  • Поездки, которые запланированы на Титов день, можно не переносить, потому что они пройдут хорошо и без происшествий.

  • Чтобы быть весь год здоровым и бодрым, утром нужно умыться водой, в которой всю ночь находился какой-то серебряный предмет, или же сходить в течение дня в баню.

Что нельзя делать 7 сентября

  • Категорически запрещено брать с собой в лес детей.

  • Не стоит начинать строительство. Все, что будет возведено, долго не простоит. Отложите ремонт на небольшой срок. 

  • Не рекомендуется 7 сентября надевать темную одежду. Считается, что в ней будут совершены ошибочные шаги, которые принесут неприятности. 

  • Неподходящий день для новых начинаний. Каждое из них будет обречено на провал. А вот планировать что-то не запрещается. Напротив, задуманное в этот день исполнится довольно скоро.

  • Не отказывайте в помощи тем, кто о ней просит.

  • В этот день нельзя позволять негативным эмоциям брать верх. Если события вокруг не радуют, нужно заняться поиском выхода из ситуации, но ни в коем случае не упиваться неудачей. Иначе она не отпустит в течение ближайшей недели.  

Приметы на 7 сентября

  • В лесу под ногами хрустят ветки – погода будет теплой и сухой.

  • Небо усыпано звездами, и их видно – к заморозкам.

  • Если вы собрали в Титов день много грибов, значит, зима будет долгой и снежной.

  • Вороны кричат громче и чаще обычного – будет сильный дождь.

  • Перелетные птицы на землю садятся – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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