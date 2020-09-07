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Заместитель генпрокурора о выдаче "вагнеровцев" России: Кардинально ситуацию не меняет

Заместитель генпрокурора о выдаче "вагнеровцев" России: Кардинально ситуацию не меняет
Обновлено 23:40 Пн, 7 Сентябрь 2020 Телеграф Фото: ukrafoto.com
Украина намерена привлечь к ответственности российских наемников, в частности боевиков ЧВК "Вагнер", на национальном уровне.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Отвечая на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия Украины относительно "вагнеровцев", он отметил: "Обстоятельство, что подозреваемых передали в Российской Федерации, кардинально ситуацию не меняет. Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. У них у всех есть подозрения, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе, международные".

Как сообщалось, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами. 

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

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14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает такое решение несправедливым и таковым, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью.

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Все по теме:

Гюндуз Мамедов, ЧВК "Вагнер", ОГП.

Автор:

Телеграф
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