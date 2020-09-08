Заместитель главы МВД рассказал, как можно решить вопрос легализации проституции

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что украинское общество не готово к легализации проституции, но убежден, что можно использовать механизмы референдума для решения этого и подобных вопросов.

"По проституции. Общество пока к этому не готово. Потому что наше общество хочет, чтобы было как в Германии, но в Германии, например, или в Голландии - там есть легализация проституции. В Германии профсоюз порядка 50 тыс. проституток и мужчин, и женщин, и так далее, и там у них есть и лицензии, медицинский осмотр и так далее. Но когда-нибудь мы тоже к этому придем. Сейчас пока общество не готово. Вот кстати говоря, я бы использовал механизм референдума для решения таких вопросов", - сказал Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, учиться референдумам лучше на простых вопросах, а не на сложных.

Напомним, ранее против легализации проституции высказался председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Считаю, что это не для украинских реалий. Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - сказал он.