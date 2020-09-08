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8 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

8 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

8 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Православная церковь в этот день чтит память мучеников Адриана и Наталии.

Согласно православному календарю, 8 сентября чтят память раннехристианских мучеников Наталии и Адриана. Глубоко верующая девушка вышла замуж на мужчину, который был язычником.

Однако та сила и терпение, которое христиане проявляли во время гонений и пыток, восхитили Адриана, поэтому он уверовал в Христа. Когда об этом узнали, его отправили в темницу, где он умер от жестоких пыток. Вскоре после этого скончалась и Наталья.

По-другому 8 сентября в народном календаре называется "Адриан и Наталия", "Наталья Овсяница и Адриян Осенний", "Овсяницы", "Рябинники". Прозвище "Овсяница" связано с тем, что на Руси к этому дню старались завершить уборку овса.

На Руси к этому дню старались завершить уборку овса. Считалось, что если с этим запоздать, то убирать урожай овса придется по дождю и осенней распутице, а вымолоченное зерно очень быстро сгниет.

В этот день в рационе обязательно должно было быть блюдо из овса. Заканчивалась уборка овса внесением в дом последнего снопа (в некоторых регионах обрядовым считался первый сноп). Его нередко ставили в угол под иконами.

Святой Наталии молились о супружеском счастье, а также о хороших отношениях между родственниками.

Также 8 сентября было отличное время для сбора калины и рябины. Наши предки ценили эти ягоды за их целебные свойства. Считалось, что настои, чаи, варенье из них можно использовать для лечения самых разных недугов.

Было поверье, что для счастья в семье в этот день нужно сорвать ветку рябины и поставить дома. Весь год она будет служить оберегом семейного благополучия.

Что нельзя делать 8 сентября:

  • Ни в коем случае не ходите босиком.

  • Нельзя лениться. Будет лучше, если вы посвятите этот день работе и самообразованию.

  • Не ругайтесь матом и не жалуйтесь на жизнь, иначе положение дел может удушиться.

  • Не переедайте. Лучше отдайте оставшуюся еду со стола тем, кто в ней нуждается.

  • Избегайте незапланированных трат. Спонтанные покупки, совершённые в этот вторник, спровоцируют целую череду финансовых неудач.

Народные приметы 8 сентября:

  • Утренние заморозки – к ранней и морозной зиме.

  • Если к 8 сентября с берез и дубов не опали листья, зима будет суровой.

  • На рябине мало ягод – значит, осень будет сухой.

  • Хороший урожай рябины – к наступлению ранних холодов.

  • Если с утра гремит гром, осень будет теплой.

  • Деревья усыпаны рябиной – к скорому началу холодов.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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