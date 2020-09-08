Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза
В Украине число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза
Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
Лига наций: расписание трансляций матчей 8 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 8 сентября
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП

По тротуару нельзя: в Украине могут изменить правила передвижения для водителей электротранспорта

По тротуару нельзя: в Украине могут изменить правила передвижения для водителей электротранспорта
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В ближайшее время в Украине электросамокаты и моноколеса могут приравнять к велосипедам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проект закона уже принят в первом чтении. Как говорится в сюжете, уже в ближайшее время водители легкого электротранспорта смогут стать полноценными участниками дорожного движения.

По словам владельцев электротранспорта, в Киеве по сути нет дорог, приспособленных для езды на электросамокатах и велосипедах. Так как для того, чтобы добраться в точку назначения владельцам самокатов приходится двигаться и по проезжей части, и по пешеходным дорожкам и по тротуарам, встала необходимость четко определить к какой категории относится подобный транспорт.

Согласно законопроекту водители электротранспорта будут приравнены к велосипедистам.

Велосипедные дорожки

Водители элекротранспорта смогут двигаться по велосипедным дорожкам или краю проезжей части. Они должны будут управлять исправным транспортным средством, не пользоваться мобильным телефоном во время езды и не употреблять алкоголь.

Как говорится в сюжете, ко второму чтению законопроект может быть изменен и в данный момент решается вопрос тротуаров.

Тротуары

По словам народного депутата Украины Юлии Клименко, которая была инициатором данного законопроекта, сейчас решается вопрос относительно того, может ли легкий персональный электротранспорт двигаться по тротуарам, где ходят пешеходы.

В полиции принятие данного законопроекта поддерживают. Как отметил первый заместитель руководителя патрульной полиции Олег Билошицкий водители электротранспорта не знают, что они должны делать, находясь на дороге, именно поэтому данный закон необходим.

Когда новые правила вступят в силу пока не известно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Транспорт, Электротранспорт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы фрукты, которые могут серьезно навредить вашему организму
02 Кулеба: У нас с Россией две войны
03 Новый "Чужой": Ридли Скотт рассказал о работе над очередным фильмом об инопланетных существах
04 Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
05 "Комментарий на фото": Малюська отреагировал на слухи о своей отставке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
&quot;Электронный&quot; коллапс: в киевском метро объяснили причину масштабного сбоя
"Электронный" коллапс: в киевском метро объяснили причину масштабного сбоя
Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине
Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине
&quot;Голос эпохи. Светлая память, Маэстро&quot;: ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь