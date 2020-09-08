По тротуару нельзя: в Украине могут изменить правила передвижения для водителей электротранспорта

В ближайшее время в Украине электросамокаты и моноколеса могут приравнять к велосипедам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проект закона уже принят в первом чтении. Как говорится в сюжете, уже в ближайшее время водители легкого электротранспорта смогут стать полноценными участниками дорожного движения.

По словам владельцев электротранспорта, в Киеве по сути нет дорог, приспособленных для езды на электросамокатах и велосипедах. Так как для того, чтобы добраться в точку назначения владельцам самокатов приходится двигаться и по проезжей части, и по пешеходным дорожкам и по тротуарам, встала необходимость четко определить к какой категории относится подобный транспорт.

Согласно законопроекту водители электротранспорта будут приравнены к велосипедистам.

Велосипедные дорожки

Водители элекротранспорта смогут двигаться по велосипедным дорожкам или краю проезжей части. Они должны будут управлять исправным транспортным средством, не пользоваться мобильным телефоном во время езды и не употреблять алкоголь.

Как говорится в сюжете, ко второму чтению законопроект может быть изменен и в данный момент решается вопрос тротуаров.

Тротуары

По словам народного депутата Украины Юлии Клименко, которая была инициатором данного законопроекта, сейчас решается вопрос относительно того, может ли легкий персональный электротранспорт двигаться по тротуарам, где ходят пешеходы.

В полиции принятие данного законопроекта поддерживают. Как отметил первый заместитель руководителя патрульной полиции Олег Билошицкий водители электротранспорта не знают, что они должны делать, находясь на дороге, именно поэтому данный закон необходим.

Когда новые правила вступят в силу пока не известно.