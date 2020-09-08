9 сентября на Донбассе могут возобновиться боевые действия, которые могут привести к новым жертвам – блогер Андрей Павловский

Уже в середу, 9 сентября, на Донбассе могут возобновиться боевые действия, которые могут привести к новым жертвам. Об этом на своем Телеграмм-канале заявил известный блогер Андрей Павловский:

"Конфликтная ситуация возникла вокруг поселка Шумы в серой зоне. ( Главарь самопровозглашенной "ДНР". - Авт.) Денис Пушилин заявил, что Украина уже после подписания соглашения о перемирии от 22 июля возвела в этой деревне укрепления. Он даже поставил нашей стране ультиматум: до утра 8 сентября украинские военные должны убрать укрепления или они будут атакованы артилерией.

В итоге боевики так называемой "ДНР" отложили обстрел до среды (то есть завтрашнего дня).

Так называемый "министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова в своем письме спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау пишет, что Донецк пошел на уступки, получив письмо от Леонида Кравчука. По ее словам, в Донецке ждали, что до 22:00 вторника по киевскому времени Украина подтвердит факт демонтажа якобы нарушающих условия перемирия сооружений.

В то же время украинская сторона заявляет, что нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла. Командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко накануне отметил, что была проведена официальная проверка. По результатам установлено, что эти обвинения не соответствует действительности".