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"Путин, Пушилин, Лепс": журналист возмутился "ТВ-ассортименту" на украинском Донбассе

"Путин, Пушилин, Лепс": журналист возмутился "ТВ-ассортименту" на украинском Донбассе
09:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В сети активно комментируют трансляцию российских телеканалов в отеле Донецкой области и просят Нацсовет разобраться.

Пресс-секретарь Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и журналист Юрий Горбань посетил город Покровск Донецкой области и возмутился набором российских телеканалов на местном телевидении.

"Гостиница «Дружба», г.. Покровск, Донецкая область, Украина. Первая кнопка на пульте телевизора телеканал Первый (Россия), кнопка 2 - Оплот 2 (Донецк), кнопка 3 НТВ (Россия), далее- «Оплот ТВ» (Донецк), Новороссия (Донецк), Юнион (Донецк), Россия 1 (Москва), 1 Республинский (Донецк). В эфире - Пушилин, День освобождения Донбасса, обстрелы с нашей стороны, Путин, Лукашенко, выступление Лепса в Донецке, пионеры, георгиевские ленты, реклама о автобусные рейсы в Россию и вакансии в Ростове"- написал Горбань на своей странице в Facebook.

В комментариях читатели возмущаются и предлагают обратится в Министерство информполитики: "Как такое можно допустить, когда в стране война?". "А Министерство информполитики, что создали в 2014 специально для информ безопасности? Они чем занимаются все эти годы?".

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Все по теме:

Донецкая область, TВ-программа, Нацсовет.

Автор:

Телеграф
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