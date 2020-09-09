"Путин, Пушилин, Лепс": журналист возмутился "ТВ-ассортименту" на украинском Донбассе

В сети активно комментируют трансляцию российских телеканалов в отеле Донецкой области и просят Нацсовет разобраться.

Пресс-секретарь Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и журналист Юрий Горбань посетил город Покровск Донецкой области и возмутился набором российских телеканалов на местном телевидении.

"Гостиница «Дружба», г.. Покровск, Донецкая область, Украина. Первая кнопка на пульте телевизора телеканал Первый (Россия), кнопка 2 - Оплот 2 (Донецк), кнопка 3 НТВ (Россия), далее- «Оплот ТВ» (Донецк), Новороссия (Донецк), Юнион (Донецк), Россия 1 (Москва), 1 Республинский (Донецк). В эфире - Пушилин, День освобождения Донбасса, обстрелы с нашей стороны, Путин, Лукашенко, выступление Лепса в Донецке, пионеры, георгиевские ленты, реклама о автобусные рейсы в Россию и вакансии в Ростове"- написал Горбань на своей странице в Facebook.

В комментариях читатели возмущаются и предлагают обратится в Министерство информполитики: "Как такое можно допустить, когда в стране война?". "А Министерство информполитики, что создали в 2014 специально для информ безопасности? Они чем занимаются все эти годы?".