Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против

Всеобщий режим "красной" зоны карантина может быть введен, чтобы остановить рост заболеваемости. Однако Офис президента выступает за максимальное использование возможностей адаптивного карантина.

Режим "красной" зоны карантина может быть введен Кабинетом министров для всей Украины. Об этом говорится в материале издания РБК-Украина, опубликованном в среду, 9 сентября.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости", - заявили в Минздраве в комментарии для издания.

В то же время советник главы офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что новый всеобщий жесткий карантин в Украине не будет вводиться даже в случае ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.

"Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в "адаптивке" сильно провисают", - объяснил Подоляк. По его словам, у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса, а также поддержать предпринимателей в условиях адаптивного карантина.