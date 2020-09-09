Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против

Режим "красной" зоны карантина может быть введен Кабинетом министров для всей Украины. Об этом говорится в материале издания РБК-Украина, опубликованном в среду, 9 сентября.
"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости", - заявили в Минздраве в комментарии для издания.
В то же время советник главы офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что новый всеобщий жесткий карантин в Украине не будет вводиться даже в случае ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.
"Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в "адаптивке" сильно провисают", - объяснил Подоляк.
По его словам, у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса, а также поддержать предпринимателей в условиях адаптивного карантина.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 9 сентября, диагностировали 143 030 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 551 новых больных. Днем ранее, 7 сентября, в стране зафиксировали 2 411 новых больных.