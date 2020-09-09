Новый законопроект: Провайдеров хотят обязать раскрывать данные о деятельности пользователей

В Верховную Раду подан законопроект, который предусматривает облегчение правоохранителям доступа к персональным данным интернет-пользователей.

Проект закона №4004 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс для повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств" размещен на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает обязательство для интернет-провайдеров установить за свой счет оборудование, необходимое для проведения розыскных действий и предоставляющее правоохранительным органам доступ к информации о абоненте, маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании.

Провайдеры должны способствовать проведению следственных мероприятий и недопущению их разглашения.

Также авторы законопроекта хотят дополнить перечень процессуальных источников доказательств электронными файлами.

К таким доказательствам могут принадлежать: