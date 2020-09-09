Новый законопроект: Провайдеров хотят обязать раскрывать данные о деятельности пользователей

Проект закона №4004 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс для повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств" размещен на сайте Верховной Рады.
Документ предусматривает обязательство для интернет-провайдеров установить за свой счет оборудование, необходимое для проведения розыскных действий и предоставляющее правоохранительным органам доступ к информации о абоненте, маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании.
Провайдеры должны способствовать проведению следственных мероприятий и недопущению их разглашения.
Также авторы законопроекта хотят дополнить перечень процессуальных источников доказательств электронными файлами.
К таким доказательствам могут принадлежать:
текстовые документы;
графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т. д.;
виртуальные активы;
сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения;
метаданные и базы данных.