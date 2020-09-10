10 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

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Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В четверг, 10 сентября, православные в Украине почитают память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого.

10 сентября (28 августа по старому стилю) православная церковь чтит память двух святых – Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого.

Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой. Ей вместе со святым Симеоном Богоприимцем выпала честь встретить младенца Иисуса Христа в храме, куда его принесли родители, чтобы возблагодарить Бога за первенца.

Что касается святого Саввы Крыпецкого, то он жил позже – в XV веке. Известно, что Савва принял монашеский постриг. Придерживался строгого поста и проводил время в молитвах, размышлениях о Боге. Часто к Савве приходили люди за советом.

Также сегодня почитают память Моисея Мурина. Он сначала был разбойником, погибал от страсти пьянства, затем вступил в число иноков и жил в монастыре в Египте. Скончался он мученической смертью 75 лет от роду. Ему молятся об избавлении от страсти к вину страдающие запоем.

По традициях сегодня идет вывоз снопов, хлеб складывают в кладушки, скирды, спешат убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья. Скирды — это длинные и большие клади с подстилкой (от сырости) из оплетенного на кольях хвороста. В других местах вместо скирд делали городки. Эти городки складывали в три больших стены, а четвертая — вполовину. Складывали еще треугольником в три стены и длинной полосой с углами.

Запреты 

Сегодня, как и вчера, лучше не свататься. Если Вы не хотите, чтобы Ваш брак был недолговечным, дату помолвки лучше перенести.

Походы в лес стоит отменить. Согласно поверью, сегодня леший поджидает путников, пытается их запутать и утащить к себе. Если поход в лес неизбежен, нужно взять с собой пирожок и оставить его на пне, чтобы задобрить нечисть и избежать контакта с ней.

Не давайте никаких обещаний и ничего не подписывайте. Планы, появившиеся в Вашей голове сегодня, будут обречены на неудачу.

Вашим главным другом сегодня станет интуиция. Сегодня 6 чувство будет особо обостренно, не слушаться его - запрещено.

Приметы 

На деревьях безвременно появляются желтые листья — к ранней осени.

Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме.

Если сорняки очень высоко растут, то будет много снега.

Если вход в кротовую нору расположен на север, то зима будет теплой, на юг — холодной, на восток — сухой, на запад — сырой.

Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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