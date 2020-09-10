Карантин в Украине: на самоизоляцию ушли почти 150 классов

В Украине с начала учебного года отправили на самоизоляцию 145 из 199 704 классов.

С начала учебного года из-за заболеваний коронавирусом среди школьников 145 классов ушли на самоизоляцию, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 10 сентября.

"Начиная с 1 сентября наши дети пошли в школу. И у нас на сегодняшний день есть 145 классов... было отправлено на самоизоляцию. 145 из 199 704 классов по стране. Они были отправлены, соответственно, по рекомендациям врачей, эпидемиологов во время эпидрасследования", - сказал министр.

По его словам, коронавирусом в Украине заболели 9414 детей, в том числе 178 за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки в Украине заболело 2582 человека. Из них 178 детей, а также 157 медицинских работников. Были госпитализированы 400 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 44 летальных случая", - сказал Степанов.

"За все время пандемии в Украине заболело 145 тыс. 612 человек. Из них 9414 детей, а также 12 463 медицинских работника", - добавил министр.

Как сообщалось, за 9 сентября в Украине выявили еще 2 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19. От коронавируса уже скончались 3 023.

В Украине действует карантинное зонирование, в зависимости от ситуации с заболеваемостью города и село относят в определенные зоны. В "красной зоне" прекращается работа образовательных учреждений.

Согласно алгоритму действий на случай подтверждения коронавируса в школе, весь класс и контактировавших преподавателей отправят на двухнедельную самоизоляцию.