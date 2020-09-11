11 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Этот день в народном календаре отмечен строгим постом в память об аскетической жизни и мученической смерти Иоанна Предтечи.

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот праздник в православной традиции не относится к числу самых главных, но почитается и проводится торжественно и чинно. Он посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа.

Иоанн Предтеча – один из самых почитаемых святых в христианстве. "Предтеча" дословно означает "тот, кто течет перед", "первопроходец". Иоанн считается великим пророком, который говорил людям о скором пришествии в мир Мессии – Иисуса Христа.

Тогдашний царь Ирод Антипа и его жена Иродиада ненавидели пророка за то, что тот обличал их нарушения еврейских традиций. Однажды дочь Иродиады, Саломея, наученная матерью, попросила Ирода принести ей голову Иоанна. Палачи схватили пророка и казнили. В память о насильственной смерти Иоанна Предтечы был установлен христианский праздник.

В народе это День Иоанна Постного. Считалось, что с этого дня погода начинает портиться, а осень сменяет лето. Также раньше к 11 сентября хозяйки начинали делать заготовки на зиму, открывались ярмарки, наши предки устраивали праздники и гуляния в честь сбора урожая.

Считается, что этот день завершает лето, в народе говорили: "Иван Постный пришел, лето красное увел". Если на Ивана Купала собирали травы, то на Ивана Постного было принято собирать коренья.

В церквях в этот день совершается богослужение, также в день праздника установлен строгий пост. Запрещено есть мясо, рыбу, молочные продукты. А также любые красные продукты (гранат, арбуз) или напоминающие по форме голову (лимон, апельсин, капустный кочан).

Что нельзя делать 11 сентября:

Ни в коем случае не стоит брать в руки колющие и режущие предметы.

Танцевать и петь в этот праздник – большой грех, также нельзя копать картошку, срывать яблоки и срезать мак.

Стричься 11 сентября – тоже не совсем хорошая идея. Есть риск навлечь на себя беду и несчастье.

Запрещено потребление алкоголя, в том числе и вина.

11 сентября не рекомендуется надевать красную одежду и вообще окружать себя этим цветом, иначе есть риск в ближайшее время заболеть.

Не верьте слухам и не распространяйте сплетни.

Лучше 11 сентября провести в спокойной атмосфере, заняться саморазвитием и учебой.

Народные приметы на 11 сентября

Гром гремит – к теплым осенним денькам.

Журавли улетают – к недолгой осени и скорым холодам.

Скворцы на юг не летят – к бабьему лету.

Много грачей – к стойкой солнечной погоде.

Стая лебедей над головой – скоро выпадет первый снег.

Гуси мимо пролетают – к ненастью.

Если в этот день болит голова – надо помолиться Иоанну Крестителю, и все пройдет.