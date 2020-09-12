В штабе рассказали о ситуации в районе ООС

За прошедшие 24 часа боевики не нарушали достигнутые 22 июля договоренности ТКГ. Ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и контролируемой. Об этом сообщили в штабе ООС.

Обстрелов зафиксировано не было, по всей линии разграничения наблюдался режим "тишины". С начала этих суток нарушений со стороны боевиков тоже не зарегистрировали.

Кроме того, в штабе рассказали, чем сейчас занимаются военные ВСУ.

"В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминированы более 10 гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

А спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры.

Так, 11 сентября восстановлены еще 10 домов, работы на 33 продолжаются.

51 гражданину оказана медицинская и психологическая помощь.

Также сообщалось, что в ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.