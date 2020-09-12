Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: В Украине за сутки более 70 умерших от COVID-19
Пандемия: В Украине за сутки более 70 умерших от COVID-19
В штабе рассказали о ситуации в районе ООС
В штабе рассказали о ситуации в районе ООС
Определились финалисты US Open-2020 (Видео)
Определились финалисты US Open-2020 (Видео)
С Днем программиста 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки
С Днем программиста 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф
Сегодня, 12 сентября, свои именины отмечает Александр. Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг".

Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. Его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определённой харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.

Несмотря на его любовь к уединённому и спокойному отдыху, он не лишён активности, не избегает общения и компаний. Александр любит грамотную беседу, болтовня по пустякам его не сильно интересует, но он может поддержать и её, хотя без особого восторга. Этот мужчина любит общаться, предпочитает тех, у кого можно чему-то обучиться, поэтому легко находит общие темы разговора практически с любым собеседником, и почти наверняка со временем овладеет искусством убеждения.

Обладатель имени Александр яркий, проницательный и наблюдательный мужчина. Он всю свою жизнь строит своё счастье, он убеждён, что только он сам сможет сделать то, что нужно ему, хотя он не прочь (и даже очень постарается) перенести часть работы на других, но будет тщательно контролировать её выполнение.

Поздравления с именинами Александра

Желаю, Саша, чтобы ты

Всегда был счастлив, не болел,

Осуществлял свои мечты

И все, что хочется, имел!

 

Пускай любовь и доброта

Твою жизнь вечно наполняют!

Пускай же для тебя всегда

Удача и успех сияют!

Санёк, пусть будет всё прекрасно,

Пусть деньги будут у тебя.

Здоровье будет пусть отличным

И не подводит никогда.

 

Желаю счастья и удачи.

Пусть будет всё в жизни твоей:

Пусть будет очень много счастья

И много искренних друзей.

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.

 

Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И конечно же, счастливым!

Желаю, чтобы каждый миг

Ты, Саша, радостно сиял,

Чтоб в жизни ты легко достиг

Всего, о чем давно мечтал!

 

Пускай всегда твой кошелек

Деньгами будет пополняться!

Пусть у тебя любой денек

С улыбки будет начинаться!

Пусть в кармане шелестит

Хруст купюр всегда приятный,

Чтобы был комфортным быт,

Курс в любви благоприятный.

 

Чтобы не было забот,

И нигде не знать преград,

Иди уверенно вперед,

И счастлив будь ты, Александр!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выбросить немедленно: Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020
02 СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства
03 Американские ученые зафиксировали взрыв уникальной сверхновой LSQ14fmg (Фото)
04 Больной COVID-19 Остапчук о своем диагнозе: "Так плохо мне не было никогда!"
05 УЗ закрывает посадку на шести станциях из-за коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Подземные толчки: В Японии произошло мощное землетрясение
Подземные толчки: В Японии произошло мощное землетрясение
Пандемия коронавируса: в мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн
Пандемия: в мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн
Продажа тюрем: в Минюсте поделились подробностями проекта
Продажа тюрем: в Минюсте поделились подробностями проекта
12 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
12 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь