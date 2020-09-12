У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Сегодня, 12 сентября, свои именины отмечает Александр. Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг".

Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. Его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определённой харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.

Несмотря на его любовь к уединённому и спокойному отдыху, он не лишён активности, не избегает общения и компаний. Александр любит грамотную беседу, болтовня по пустякам его не сильно интересует, но он может поддержать и её, хотя без особого восторга. Этот мужчина любит общаться, предпочитает тех, у кого можно чему-то обучиться, поэтому легко находит общие темы разговора практически с любым собеседником, и почти наверняка со временем овладеет искусством убеждения.

Обладатель имени Александр яркий, проницательный и наблюдательный мужчина. Он всю свою жизнь строит своё счастье, он убеждён, что только он сам сможет сделать то, что нужно ему, хотя он не прочь (и даже очень постарается) перенести часть работы на других, но будет тщательно контролировать её выполнение.

Поздравления с именинами Александра

Желаю, Саша, чтобы ты

Всегда был счастлив, не болел,

Осуществлял свои мечты

И все, что хочется, имел!

Пускай любовь и доброта

Твою жизнь вечно наполняют!

Пускай же для тебя всегда

Удача и успех сияют!

Санёк, пусть будет всё прекрасно,

Пусть деньги будут у тебя.

Здоровье будет пусть отличным

И не подводит никогда.

Желаю счастья и удачи.

Пусть будет всё в жизни твоей:

Пусть будет очень много счастья

И много искренних друзей.

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И конечно же, счастливым!

Желаю, чтобы каждый миг

Ты, Саша, радостно сиял,

Чтоб в жизни ты легко достиг

Всего, о чем давно мечтал!

Пускай всегда твой кошелек

Деньгами будет пополняться!

Пусть у тебя любой денек

С улыбки будет начинаться!

Пусть в кармане шелестит

Хруст купюр всегда приятный,

Чтобы был комфортным быт,

Курс в любви благоприятный.

Чтобы не было забот,

И нигде не знать преград,

Иди уверенно вперед,

И счастлив будь ты, Александр!