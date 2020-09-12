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Продажа тюрем: в Минюсте поделились подробностями проекта

Продажа тюрем: в Минюсте поделились подробностями проекта
10:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Минюстиции рассказали, что они выставят на продажу тюрьмы, в которых больше года не жили осужденные. Об этом сообщает Минюст.

"Учреждения действительно находятся в плохом техническом состоянии. Но мы понимаем, что покупатель вряд ли захочет заниматься этими помещениями именно как тюремной инфраструктурой. Скорее всего, произойдет смена их целевого назначения и будут построены новые помещения", - сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. 

Указано, что объекты инфраструктуры пенитенциарной системы уйдут с молотка на электронных аукционах через площадку ProZZorro.Продажи. Стартовая стоимость объектов - это их балансовая стоимость. 

"На продажу выставлены помещения, в которых уже минимум год не жили осужденные, а эти учреждения не функционировали как тюрьмы. Они в свое время были закрыты, законсервированы, и теперь их просто охраняют, обслуживают за счет государственных средств, но не как действующие тюрьмы", - цитирует пресс-служба слова Елены Высоцкой. 

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Отмечается, что всю техническую информацию о состоянии, площади помещений, о земельных участках, на которых они расположены, в процедуре торгов потенциальные покупатели-инвесторы смогут получить как участники такого аукциона.

"Официально торгов по продаже тюрем еще нет. Сейчас мы находимся в процессе подготовки необходимых документов. Но мы заранее публично объявляем о такой продаже для того, чтобы, во-первых, как можно больший круг потенциальных покупателей смог узнать о такой нашей инициативе и о возможности приобрести эти помещения. А во-вторых, для того, чтобы торги состоялись на открытом прозрачном аукционе и государственное имущество было отчуждено по справедливой рыночной цене", - добавила замминистра юстиции.

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Все по теме:

Украина, Тюрьма, Минюст.

Автор:

Телеграф
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