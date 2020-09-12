Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

В ВСУ на утро 12 сентября болеют COVID-19 636 человек, из которых 36 больных обнаружили за последние сутки. Об этом сообщают Медицинские силы ВСУ.

"По состоянию на 10:00 12 сентября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 636 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из новых заболевших на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 27 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 1518 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 708 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 99 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли.