Разведка: командование оккупационных войск РФ активизировало боевую подготовку

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск в ОРДЛО активизировало проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины капитан Михаил Шаравара.

"По информации ГУР МОУ, командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

В частности, в течение этой недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты одновременно проводили командно-штабные тренировки с органами управления соединений и частей, батальоннык тактические учения, стрельбы артиллерии и боевых машин, сборы с корректировщиками артиллерийского огня", - сказал Михаил Шаравара.

По его словам, одновременно вблизи линии соприкосновения на замаскированных позициях противник продолжал удерживать в готовности к применению минометы калибра 120-мм и 122-мм самоходные артиллерийские системы "Гвоздика", проводил тренировки их боевых расчетов по развертыванию и управлению огнем.

На отдельных передовых позициях оккупанты увеличили количество снайперских пар и разведывательных подразделений.

"В то же время наши мужественные воины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника", - добавил Михаил Шаравара.