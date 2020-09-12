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Разведка: командование оккупационных войск РФ активизировало боевую подготовку

Разведка: командование оккупационных войск РФ активизировало боевую подготовку
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск в ОРДЛО активизировало проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины капитан Михаил Шаравара.

"По информации ГУР МОУ, командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

В частности, в течение этой недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты одновременно проводили командно-штабные тренировки с органами управления соединений и частей, батальоннык тактические учения, стрельбы артиллерии и боевых машин, сборы с корректировщиками артиллерийского огня", - сказал Михаил Шаравара. 

По его словам, одновременно вблизи линии соприкосновения на замаскированных позициях противник продолжал удерживать в готовности к применению минометы калибра 120-мм и 122-мм самоходные артиллерийские системы "Гвоздика", проводил тренировки их боевых расчетов по развертыванию и управлению огнем.

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На отдельных передовых позициях оккупанты увеличили количество снайперских пар и разведывательных подразделений.

"В то же время наши мужественные воины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника", - добавил Михаил Шаравара.

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Все по теме:

РФ, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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