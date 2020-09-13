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13 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

13 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Народный праздник "Куприянов день" отмечается 13 сентября. Православная церковь в этот день чтит память мученика Киприана Карфагенского, епископа. Другие названия праздника: "Журавлиное вече", "Журавлинка", "Куприян".

Благодаря отцу-сенатору Фасций Киприан получил хорошее образование. Жажда знаний привела его в христианство и кардинально изменила мировоззрение. Раздав все нажитое нищим, в возрасте 46 лет он был принят в христианскую общину. Вскоре после крещения стал епископом Киприаном Карфагенским. Во время гонений на христиан при императоре-язычнике Валериане Киприана приговорили к смертной казни.

Говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой выбрать путь. А на следующий день, в первый день осени по старому стилю, журавли улетают в тёплые края. Отсюда и второе название праздника - Журавлиное вече.

По народному поверью, рядом с журавлями на болото садились болотные духи - кикиморы, чтобы посчитать кости тех, кого они смогли летом затянуть в трясину. В этот день на болотах всегда стояло сизое марево и ясно слышались странные звуки, напоминающие стоны растревоженных утопленников, чьи кости считали болотные кикиморы.

Куприянов день

В Куприянов день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой или журавлинкой. До этого дня на болота ходить было нельзя. "Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь", - говорили мудрые люди. Если кто-то нарушал запрет, того, как считалось, ждали неминуемые беды: в девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь. На Куприяна первым за ягодами отправляли человека, родившегося 13 сентября. Говорили, что он знает дорогу к журавлиннику - месту, где родится самая крупная клюква.

На Куприяна крестьяне выходили в поле убирать корнеплоды - дергать репу, морковь и свеклу, копать картофель. Эти же овощи появлялись на столе в вареном, жареном и печеном виде. Центральное место занимал, конечно, картофель. "Картошка - хлебу присошка", - говорили крестьяне.

Клюква

Что не рекомендуется делать 13 сентября:

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также занимать деньги - они перестанут водиться.

Народные приметы 13 сентября

  • Если домашняя птица в Куприянов день нахохлилась, значит ненастье не за горами.

  • По поверьям в этот день птицы соревнуются чьи крылья крепче, кому стаю вести в теплые края.

  • Лебеди потянулись на юг - к раннему снегу. Если же они еще не улетели, то осень будет долгой и теплой.

  • Громкое журавлиное курлыканье означает, что скоро будет дождь.

  • Если журавли не держат клин, а летят по одному, то следующий год будет неурожайным из-за отсутствия дождей.

  • Родившиеся 13 сентября отличаются терпеливым нравом, но им следует избегать зависти. Носить им следует лазурит.

У кого именины 13 сентября?

Геннадий, Дмитрий, Владимир, Михаил, Александр.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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