Бабье лето уже в пути: "солнечный" прогноз погоды на 13-14 сентября

Синоптики рассказали, что в Украине ночи будут прохладными, днем - тепло, без осадков.

В Украине в ближайшие сутки сохранится сухая погода с прохладной ночью и теплым днем, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, днем 26-31°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью 9-11°, днем 25-27°.

Прогноз погоды на воскресенье, 13 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск –+23...+25

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +23...+25

Ровно – +26...+28

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск - +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +25...+27

В понедельник в Украине без осадков.

Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, в Приазовье до 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, в восточных областях 6-11°, на побережье морей 15-19°; днём 22-27°, в южной части и Закарпатье 25-30°.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днём 24-26°.

12 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре, в пределах Киева, 20°.