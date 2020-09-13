Бабье лето уже в пути: "солнечный" прогноз погоды на 13-14 сентября

В Украине в ближайшие сутки сохранится сухая погода с прохладной ночью и теплым днем, сообщил Укргидрометцентр.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, днем 26-31°.
В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью 9-11°, днем 25-27°.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск –+23...+25
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +23...+25
Ровно – +26...+28
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +25...+27
Луганск - +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +25...+27
В понедельник в Украине без осадков.
Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, в Приазовье до 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 9-14°, в восточных областях 6-11°, на побережье морей 15-19°; днём 22-27°, в южной части и Закарпатье 25-30°.
В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днём 24-26°.
12 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре, в пределах Киева, 20°.