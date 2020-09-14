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Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную зону"

Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную зону"
08:27 Сегодня Телеграф
В понедельник, 14 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Зоны карантина

Фото: зоны карантина (phc.org.ua)

"Красная зона"

город Чоп Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Заліщіцький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукський район Харьковской области;

город Славута и Волочиский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеївський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Оранжевая зона"

В "оранжевую зону" вошли Киев, Винница, Харьков, Сумы, Хмельницкий, Ужгород и Львов.

Запрещается: работа хостелов, турбаз и т. п (кроме отелей); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; принятие новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

"Желтая зона"

В эту зону вошли Николаев, Луцк, Житомир, Одесса, Ровно, Купянск, Конотоп, Черкассы, Чернигов, Борислав, Березань, Борисполь, Яремча.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги.

"Зеленая зона"

Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м); соблюдения дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50% мест); перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

Следует напомнить, что в "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Как сообщалось, в Украине в последнее время фиксируют значительный рост больных коронавирусом. 13 сентября обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.

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Карантин, Коронавирус, Covid-2019.

Автор:

Телеграф
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