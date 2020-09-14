Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание

В Украине в ближайшие несколько дней установится ясная и теплая погода без осадков. По прогнозам синоптиков, похолодает уже на выходных.

В ближайшие сутки, 14 сентября, синоптическая ситуация не изменится: погоду в Украине по-прежнему будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-18°, на востоке страны 6-11°; днем 22-27°, в южной части и Закарпатье 25-30°, на северо-востоке и в Карпатах около 20°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 12-14°, днем около 25°.

15 сентября в Украине без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-19°; днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье 25-30°.

В Киеве во вторник тоже без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

16 и 17 сентября в Украине по-прежнему будет жаркая и сухая погода. Температура воздуха днем будет доходить до +27°, на юге до +29°. Ночью ожидается +10...+12°.

18 сентября в Украине прогнозируют похолодание и дожди. Так осадки ожидаются во всех регионах кроме запада. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +15...+17°.

Прогноз погоды на 18 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.