Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени
Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени
Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"
Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
14 сентября православные христиане отмечают память преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской.

Симеон Столбник — сирийский православный монах, основоположник новой формы аскезы — столпничества. Знаменит тем, что провёл на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими беспримерными аскетическими подвигами. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее.

Святого Симеона в народе называли Семеном-летопроводцем, поскольку в этот день начиналось так называемое бабье лето.

В народном календаре 14 сентября (1 сентября — по старому стилю) был известен как Семенов день или Семён Летопроводец.

На Руси в Семенов день было принято угощать ближнего. У ворот зажиточных людей стояли сосуды с пивом и брагой, и простой люд мог насладиться трапезой. Так что отличной идеей будет созвать 14 сентября гостей и устроить праздник.

В этот день закрывается старый жизненный цикл и начинается новый. Самое благоприятное время для переезда в новое жилье. Подходящий день для заключения важных договоров и сделок.

Самое удачное время для свадеб: с Семенова дня и до 28 ноября. Свадьба в этот день сулит счастье, неугасимость чувств и жизнь в достатке. Счастье в браке можно обрести, если в этот день парень посватается к девушке.

Если праздник не выпадает на воскресенье, то женщины принимаются за основательную уборку. Накануне старый огонь гасят, а на утро зажигают новый. Вся работа в избах происходит при новом огне.

Что нельзя делать 14 сентября:

  • Не рекомендуется смахивать крошки со стола, иначе в дом придут финансовые проблемы.

  • Отправляться в дальнюю дорогу категорически запрещено — поездки на Семенов день могут обернуться проблемами с деньгами и даже болезнями.

  • Настрого запрещалось в этот день подметать пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и деньги. Пылесосить в день Семена-летопроводца тоже не стоит.

  • Ссоры и ругань в этот день чреваты не только затяжными конфликтами. Если человек проведёт этот день в отрицательных эмоциях, они останутся с ним на ближайшие три месяца.

Народные приметы 14 сентября:

  • Если гуси улетают на Семён-день, жди ранней зимы.

  • Семён лето провожает, бабье лето наводит.

  • Если на Семёна ясная погода — вся осень ведренная, ненастный день — к сухой осени.

  • Если после бабьего лета не опал кленовый лист и не улетели журавли — жди долгой осени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Чен Ын заметно похудел
02 Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
03 Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье
04 "Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских
05 Добыча нефти может быть более экологичной: ученые создали новую наножидкость
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии
Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии
Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Боевики трижды нарушили &quot;тишину&quot; на Донбассе
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе
Ольга Фреймут нагрубила судье шоу &quot;Танці з зірками&quot;
Ольга Фреймут нагрубила судье шоу "Танці з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь