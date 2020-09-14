14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Симеон Столбник — сирийский православный монах, основоположник новой формы аскезы — столпничества. Знаменит тем, что провёл на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими беспримерными аскетическими подвигами. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее.
Святого Симеона в народе называли Семеном-летопроводцем, поскольку в этот день начиналось так называемое бабье лето.
В народном календаре 14 сентября (1 сентября — по старому стилю) был известен как Семенов день или Семён Летопроводец.
На Руси в Семенов день было принято угощать ближнего. У ворот зажиточных людей стояли сосуды с пивом и брагой, и простой люд мог насладиться трапезой. Так что отличной идеей будет созвать 14 сентября гостей и устроить праздник.
В этот день закрывается старый жизненный цикл и начинается новый. Самое благоприятное время для переезда в новое жилье. Подходящий день для заключения важных договоров и сделок.
Самое удачное время для свадеб: с Семенова дня и до 28 ноября. Свадьба в этот день сулит счастье, неугасимость чувств и жизнь в достатке. Счастье в браке можно обрести, если в этот день парень посватается к девушке.
Если праздник не выпадает на воскресенье, то женщины принимаются за основательную уборку. Накануне старый огонь гасят, а на утро зажигают новый. Вся работа в избах происходит при новом огне.
Что нельзя делать 14 сентября:
Не рекомендуется смахивать крошки со стола, иначе в дом придут финансовые проблемы.
Отправляться в дальнюю дорогу категорически запрещено — поездки на Семенов день могут обернуться проблемами с деньгами и даже болезнями.
Настрого запрещалось в этот день подметать пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и деньги. Пылесосить в день Семена-летопроводца тоже не стоит.
Ссоры и ругань в этот день чреваты не только затяжными конфликтами. Если человек проведёт этот день в отрицательных эмоциях, они останутся с ним на ближайшие три месяца.
Народные приметы 14 сентября:
Если гуси улетают на Семён-день, жди ранней зимы.
Семён лето провожает, бабье лето наводит.
Если на Семёна ясная погода — вся осень ведренная, ненастный день — к сухой осени.
Если после бабьего лета не опал кленовый лист и не улетели журавли — жди долгой осени.