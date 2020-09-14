14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

14 сентября православные христиане отмечают память преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской.

Симеон Столбник — сирийский православный монах, основоположник новой формы аскезы — столпничества. Знаменит тем, что провёл на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими беспримерными аскетическими подвигами. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее.

Святого Симеона в народе называли Семеном-летопроводцем, поскольку в этот день начиналось так называемое бабье лето.

В народном календаре 14 сентября (1 сентября — по старому стилю) был известен как Семенов день или Семён Летопроводец.

На Руси в Семенов день было принято угощать ближнего. У ворот зажиточных людей стояли сосуды с пивом и брагой, и простой люд мог насладиться трапезой. Так что отличной идеей будет созвать 14 сентября гостей и устроить праздник.

В этот день закрывается старый жизненный цикл и начинается новый. Самое благоприятное время для переезда в новое жилье. Подходящий день для заключения важных договоров и сделок.

Самое удачное время для свадеб: с Семенова дня и до 28 ноября. Свадьба в этот день сулит счастье, неугасимость чувств и жизнь в достатке. Счастье в браке можно обрести, если в этот день парень посватается к девушке.

Если праздник не выпадает на воскресенье, то женщины принимаются за основательную уборку. Накануне старый огонь гасят, а на утро зажигают новый. Вся работа в избах происходит при новом огне.

Что нельзя делать 14 сентября:

Не рекомендуется смахивать крошки со стола, иначе в дом придут финансовые проблемы.

Отправляться в дальнюю дорогу категорически запрещено — поездки на Семенов день могут обернуться проблемами с деньгами и даже болезнями.

Настрого запрещалось в этот день подметать пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и деньги. Пылесосить в день Семена-летопроводца тоже не стоит.

Ссоры и ругань в этот день чреваты не только затяжными конфликтами. Если человек проведёт этот день в отрицательных эмоциях, они останутся с ним на ближайшие три месяца.

Народные приметы 14 сентября: