15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

15 сентября в Украине православные христиане чтут память святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфины. В народе праздник называется День Мамонтия.

Святой Мамант родился в Пафлагонии в знатной христианской семье. Мальчик рано осиротел, так как родителей его за исповедание христианства бросили в темницу, где вскоре они скончались. Его воспитанием занималась богатая вдова Амия.

За то, что юный Мамант исповедовал христианство, язычники подвергли его мукам. Однажды хотели даже утопить, но ангел спас его и привел на гору. Там мученик жил среди диких животных, которые не трогали Маманта. Он доил коз и овец, которые сами шли к нему. Из их молока мученик делал сыр, который ел и продавал, а эти деньги раздавал неимущим.

Вскоре слава о Маманте распространилась по всей Кесарии. Узнав об этом, наместник императора послал за ним отряд воинов. Святого поймали и подвергли жестоким истязаниям. Он стойко выносил все мучения, ни разу не отступив от веры. В конце концов, святого Маманта решили отдать на съедение хищным зверям, но те не тронули его. То­гда один из язы­че­ских жре­цов по­ра­зил его тре­зуб­цем. Смер­тель­но ра­нен­ный, свя­той Ма­мант вы­шел за пре­де­лы го­ро­да. Там, в неболь­шой ка­мен­ной пе­ще­ре, он и пре­дал дух свой Бо­гу.

Наши предки называли 15 сентября днем Мамонта-овчарника в честь тех чудес со зверями, которые творил святой Мамант. Он считался покровителем овец и коз. Поэтому в этот день было принято убираться в сараях и во дворе, где содержались эти животные. Эти места окуривали вереском и утепляли мхом. Мамонту молились, чтобы скотина была здоровой и хорошо плодилась.

С 15 по 20 сентября (с Мамонта до Сазонта) было принято копать поздний картофель. Была такая примета, что надо было носить в кармане от ревматизма такую выкопанную в это время картофелину.

Что нельзя делать 15 сентября:

В День Мамонтия нельзя отказывать в помощи.

15 сентября не стоит бездельничать.

По магазинам в этот день лучше не ходить. Покупки или окажутся бесполезными, или быстро выйдут из строя. Даже продукты не стоит приобретать - они могут отравить организм.

Не рекомендуется надевать яркую одежду. Наши предки считали, что спокойные тона наряда в этот вторник помогут избежать сглаза.

Нытьё в этот день под строжайшим запретом. По поверьям, того, кто будет 15 сентября жаловаться на судьбу, накроют настолько сильные неприятности, по сравнению с которыми нынешнее положение дел будет казаться сущим пустяком.

Народные приметы 15 сентября