15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Святой Мамант родился в Пафлагонии в знатной христианской семье. Мальчик рано осиротел, так как родителей его за исповедание христианства бросили в темницу, где вскоре они скончались. Его воспитанием занималась богатая вдова Амия.
За то, что юный Мамант исповедовал христианство, язычники подвергли его мукам. Однажды хотели даже утопить, но ангел спас его и привел на гору. Там мученик жил среди диких животных, которые не трогали Маманта. Он доил коз и овец, которые сами шли к нему. Из их молока мученик делал сыр, который ел и продавал, а эти деньги раздавал неимущим.
Вскоре слава о Маманте распространилась по всей Кесарии. Узнав об этом, наместник императора послал за ним отряд воинов. Святого поймали и подвергли жестоким истязаниям. Он стойко выносил все мучения, ни разу не отступив от веры. В конце концов, святого Маманта решили отдать на съедение хищным зверям, но те не тронули его. Тогда один из языческих жрецов поразил его трезубцем. Смертельно раненный, святой Мамант вышел за пределы города. Там, в небольшой каменной пещере, он и предал дух свой Богу.
Наши предки называли 15 сентября днем Мамонта-овчарника в честь тех чудес со зверями, которые творил святой Мамант. Он считался покровителем овец и коз. Поэтому в этот день было принято убираться в сараях и во дворе, где содержались эти животные. Эти места окуривали вереском и утепляли мхом. Мамонту молились, чтобы скотина была здоровой и хорошо плодилась.
С 15 по 20 сентября (с Мамонта до Сазонта) было принято копать поздний картофель. Была такая примета, что надо было носить в кармане от ревматизма такую выкопанную в это время картофелину.
Что нельзя делать 15 сентября:
В День Мамонтия нельзя отказывать в помощи.
15 сентября не стоит бездельничать.
По магазинам в этот день лучше не ходить. Покупки или окажутся бесполезными, или быстро выйдут из строя. Даже продукты не стоит приобретать - они могут отравить организм.
Не рекомендуется надевать яркую одежду. Наши предки считали, что спокойные тона наряда в этот вторник помогут избежать сглаза.
Нытьё в этот день под строжайшим запретом. По поверьям, того, кто будет 15 сентября жаловаться на судьбу, накроют настолько сильные неприятности, по сравнению с которыми нынешнее положение дел будет казаться сущим пустяком.
Народные приметы 15 сентября
Низкие облака — к дождливой и холодной погоде.
Если поутру и вечером много росы, а ветра нет, значит, в ближайшие дни погода будет хорошей.
К Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.
Поклонись овчарнику — он тебе овец сбережет.
Поскотины стынут, запирай скотину.
Обильные росы с утра — к хорошей погоде.