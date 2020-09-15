Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19
В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19
Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки
Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
15 сентября в Украине православные христиане чтут память святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфины. В народе праздник называется День Мамонтия.

Святой Мамант родился в Пафлагонии в знатной христианской семье. Мальчик рано осиротел, так как родителей его за исповедание христианства бросили в темницу, где вскоре они скончались. Его воспитанием занималась богатая вдова Амия.

За то, что юный Мамант исповедовал христианство, язычники подвергли его мукам. Однажды хотели даже утопить, но ангел спас его и привел на гору. Там мученик жил среди диких животных, которые не трогали Маманта. Он доил коз и овец, которые сами шли к нему. Из их молока мученик делал сыр, который ел и продавал, а эти деньги раздавал неимущим.

Вскоре слава о Маманте распространилась по всей Кесарии. Узнав об этом, наместник императора послал за ним отряд воинов. Святого поймали и подвергли жестоким истязаниям. Он стойко выносил все мучения, ни разу не отступив от веры. В конце концов, святого Маманта решили отдать на съедение хищным зверям, но те не тронули его. То­гда один из язы­че­ских жре­цов по­ра­зил его тре­зуб­цем. Смер­тель­но ра­нен­ный, свя­той Ма­мант вы­шел за пре­де­лы го­ро­да. Там, в неболь­шой ка­мен­ной пе­ще­ре, он и пре­дал дух свой Бо­гу.

Наши предки называли 15 сентября днем Мамонта-овчарника в честь тех чудес со зверями, которые творил святой Мамант. Он считался покровителем овец и коз. Поэтому в этот день было принято убираться в сараях и во дворе, где содержались эти животные. Эти места окуривали вереском и утепляли мхом. Мамонту молились, чтобы скотина была здоровой и хорошо плодилась.

С 15 по 20 сентября (с Мамонта до Сазонта) было принято копать поздний картофель. Была такая примета, что надо было носить в кармане от ревматизма такую выкопанную в это время картофелину.

Что нельзя делать 15 сентября:

  • В День Мамонтия нельзя отказывать в помощи.

  • 15 сентября не стоит бездельничать.

  • По магазинам в этот день лучше не ходить. Покупки или окажутся бесполезными, или быстро выйдут из строя. Даже продукты не стоит приобретать - они могут отравить организм.

  • Не рекомендуется надевать яркую одежду. Наши предки считали, что спокойные тона наряда в этот вторник помогут избежать сглаза.

  • Нытьё в этот день под строжайшим запретом. По поверьям, того, кто будет 15 сентября жаловаться на судьбу, накроют настолько сильные неприятности, по сравнению с которыми нынешнее положение дел будет казаться сущим пустяком.

Народные приметы 15 сентября

  • Низкие облака — к дождливой и холодной погоде.

  • Если поутру и вечером много росы, а ветра нет, значит, в ближайшие дни погода будет хорошей.

  • К Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

  • Поклонись овчарнику — он тебе овец сбережет.

  • Поскотины стынут, запирай скотину.

  • Обильные росы с утра — к хорошей погоде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
04 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
05 Изящная спина: Ирина Шейк полностью разделась на камеру (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС
Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС
Ситуация на Донбассе: оккупанты стреляли в районе Авдеевки и Марьинки
Ситуация на Донбассе: оккупанты стреляли в районе Авдеевки и Марьинки
Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам
Коронавирус в мире: зафиксировали почти 30 млн случаев
Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок
Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь