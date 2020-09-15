Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились
Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились
"Чудом не произошло взрыва газовоздушной смеси": В МВД сообщили новые подробности аварии на газопроводе под Киевом
"Чудом не произошло взрыва газовоздушной смеси": В МВД сообщили новые подробности аварии на газопроводе под Киевом
Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение

В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф
Учиться школьники будут дистанционно или очно зависеть от карантинного зонирования, которое сейчас действует в стране. Об этом в эфире телеканала рассказал и. о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам главы ведомства, все будет зависеть от того, в какой зоне будет находиться та или иная административно-территориальная единица.

"Если это будет красная зона, то, конечно, предполагается обучение только в дистанционном формате", - подчеркнул и. о. министра.

На вопрос, пойдут ли все школы на дистанционное обучение с ноября, Шкарлет ответил:

"Я не готов сказать, именно с ноября, или с октября, или, возможно, с декабря. Все будет исходить из того, будут ли соблюдаться нормы карантина, безопасности".

Глава Минобразования рассказал, что в начале этого года без доступа к интернету было около 800 украинских школ, а сейчас эта цифра сократилась до 59.

К слову, по подсчетам министерства цифровой трансформации, 17 тысяч населенных пунктов до сих пор не имеют качественного интернета. На это Шкарлет сказал:

"У нас немножко другая статистика. Министерство цифровой трансформации считает сто мегабит в секунду, а для школ достаточно тридцать. Министерство образования с начала года тщательно проработало сиутацию с подключением к дистанционному обучению школ и Интернета", - подчеркнул глава МОН.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Школа, Обучение, МОН, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В страшном ДТП в России погибли шесть человек, в том числе дети: фото последствий
В страшном ДТП в России погибли шесть человек, в том числе дети: фото последствий
Навальный планирует вернуться в Россию
Навальный планирует вернуться в Россию
Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам
Коронавирус в мире: зафиксировали почти 30 млн случаев
Гренландия тает: крупнейший ледник раскололся на части
Гренландия тает: крупнейший ледник раскололся на части
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь