В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение

Учиться школьники будут дистанционно или очно зависеть от карантинного зонирования, которое сейчас действует в стране. Об этом в эфире телеканала рассказал и. о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам главы ведомства, все будет зависеть от того, в какой зоне будет находиться та или иная административно-территориальная единица.

"Если это будет красная зона, то, конечно, предполагается обучение только в дистанционном формате", - подчеркнул и. о. министра.

На вопрос, пойдут ли все школы на дистанционное обучение с ноября, Шкарлет ответил:

"Я не готов сказать, именно с ноября, или с октября, или, возможно, с декабря. Все будет исходить из того, будут ли соблюдаться нормы карантина, безопасности".

Глава Минобразования рассказал, что в начале этого года без доступа к интернету было около 800 украинских школ, а сейчас эта цифра сократилась до 59.

К слову, по подсчетам министерства цифровой трансформации, 17 тысяч населенных пунктов до сих пор не имеют качественного интернета. На это Шкарлет сказал:

"У нас немножко другая статистика. Министерство цифровой трансформации считает сто мегабит в секунду, а для школ достаточно тридцать. Министерство образования с начала года тщательно проработало сиутацию с подключением к дистанционному обучению школ и Интернета", - подчеркнул глава МОН.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.